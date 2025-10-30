Ministrul belgian al apărării avertizează Rusia: Un atac nuclear atrage ştergerea Moscovei de pe hartă

Tensiunile dintre Rusia și statele membre NATO continuă să escaladeze, pe fondul războiului din Ucraina și a retoricii nucleare tot mai accentuate venite de la Kremlin.

Ministrul belgian al apărării din Belgia, Theo Francken, a transmis un avertisment clar președintelui rus Vladimir Putin, precizând că Moscova ar fi „ștersă de pe hartă” în cazul unui atac nuclear asupra alianței.

Într-un interviu acordat publicației belgiene De Morgen, Theo Francken a subliniat că nu este îngrijorat de amenințările nucleare ale Rusiei și că alianța trebuie să își continue sprijinul pentru Ucraina.

Francken a declarat:

„Putin a spus același lucru când Finlanda și Suedia au aderat la NATO, când le-am furnizat tancuri, rachete, avioane F-16... Lecția este că nu trebuie să ne lăsăm amenințați. Inițial, am îndrăznit să ripostăm doar în Ucraina, de teama reacției lui Putin. Asta nu a făcut decât să prelungească războiul, pentru că toate liniile noastre de aprovizionare trec prin Rusia. Trebuie să-i ataci, așa cum facem în sfârșit acum. Și pentru Putin a fost o linie roșie, dar ce a făcut? Știe: dacă folosesc arme nucleare, vor șterge Moscova de pe hartă.”

Francken a adăugat că NATO ar răspunde rapid în cazul unui atac asupra Belgiei și a menționat:

„Când a fost întrebat dacă este îngrijorat că președintele rus ar putea lansa o rachetă nenucleară asupra capitalei Belgiei, el a spus «nu», spunând că NATO va răspunde și «va distruge Moscova».”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk de către Statele Unite către Ucraina ar reprezenta „o escaladare serioasă” și a subliniat:

„Acum este un moment cu adevărat dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părțile.”

Totodată, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat că dificultatea de a distinge între rachetele nucleare și cele convenționale ar putea avea consecințe grave:

„S-a spus de sute de ori, într-un mod de înțeles chiar și pentru omul cu vedete, că este imposibil să distingi o rachetă nucleară Tomahawk de una convențională în zbor. Lansarea acestor rachete s-ar putea termina prost pentru toată lumea. Și mai ales, pentru Trump însuși.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că rachetele cu rază lungă de acțiune, precum Tomahawk, ar putea influența negocierile cu Moscova.

Deși aceste arme nu sunt echipate cu focoase nucleare, ele au o rază de peste 1.500 de mile și ar putea schimba echilibrul militar în favoarea Ucrainei.

Donald Trump s-a arătat frustrat de atitudinea Kremlinului, însă până acum a refuzat să aprobe livrarea acestor rachete.

Escaladarea tensiunilor survine într-un moment în care NATO își reafirmă angajamentul față de articolul 5, care prevede apărarea colectivă a statelor membre.

Rusia, pe de altă parte, continuă să întărească arsenalul nuclear și să crească prezența militară în regiunile sensibile, inclusiv în zona Arctică.

Oficialii occidentali avertizează că reacțiile exagerate la fiecare declarație a Moscovei pot prelungi conflictul și crește riscurile unei crize majore.