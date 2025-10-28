Ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, a declarat că expansiunea NATO continuă neabătută, în ciuda promisiunilor făcute în perioada sovietică.

Vorbind la Conferința Internațională privind Securitatea Eurasiatică de la Minsk, Lavrov a subliniat că această expansiune încalcă angajamentele asumate în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care stipulează că securitatea unui stat nu trebuie să fie consolidată în detrimentul altora.

Ministrul rus a criticat politica actuală a Uniunii Europene și NATO, afirmând că acestea au adoptat o abordare de izolare a țărilor care doresc să urmeze politici independente.

El a menționat că nu există perspective pentru un dialog semnificativ cu majoritatea liderilor actuali din aceste organizații.

Ministrul rus a subliniat necesitatea ca birocrația de la Bruxelles să abandoneze „pretențiile de exclusivitate și cursul ostil față de multe alte state eurasiatice, inclusiv Rusia și Belarus”.

În ciuda criticilor aduse expansiunii NATO, Lavrov a reafirmat că Rusia nu intenționează să atace niciun stat membru al NATO sau al Uniunii Europene.

El a declarat că Moscova este pregătită să formalizeze această poziție în viitoarele garanții de securitate pentru această regiune a Eurasiaticii.

Cu toate acestea, Lavrov a subliniat că liderii europeni evită să ia în considerare aceste garanții, preferând să stabilească măsuri de securitate care să fie „împotriva Rusiei”.

Ministrul rus a exprimat îngrijorări cu privire la intensificarea activităților NATO în regiunea Asia-Pacific, unde alianța încearcă să își consolideze prezența.

Lavrov a subliniat că acest demers subminează fundamentul arhitecturii de securitate regionale, care a fost construită de-a lungul decadelor în jurul rolului central al Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiatic (ASEAN).

El a adăugat că această mișcare are ca scop clar conținerea Chinei, izolarea Rusiei și confruntarea cu Coreea de Nord. TASS

Lavrov a declarat că Eurasia reprezintă centrul geopolitic al unei lumi multipolare emergente.

El a subliniat că procesele actuale din Eurasia au un impact fundamental asupra perspectivelor relațiilor internaționale, menționând întărirea mai multor centre civilizaționale independente pe continent, care reprezintă majoritatea globală.

Aceste centre influențează astăzi afacerile mondiale și accelerează eliberarea lumii de rămășițele trecutului, în special în domeniul securității și dezvoltării economice. TASS

În ciuda criticilor, Lavrov a afirmat că Rusia este deschisă la discuții substanțiale pentru a lua în considerare toate inițiativele și propunerile constructive pentru întărirea eurasiatismului și maximizarea avantajelor comparative comune ale continentului.

El a subliniat că este necesar ca liderii europeni să abandoneze abordările exclusiviste și ostile față de alte state eurasiatice pentru a permite un dialog constructiv în viitor.