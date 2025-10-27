Premierul lituanian: Niciun atac hibrid nu va fi tolerat. Frontiera cu Belarus, în contiunuare, închisă

Guvernul Lituaniei a decis închiderea temporară a frontierei cu Belarus, ca măsură de securitate, în urma unor preocupări legate de posibile atacuri hibride.

Premierul Inga Ruginienė a declarat că această acțiune transmite un mesaj clar:

„Niciun atac hibrid nu va fi tolerat aici".

În prezent, autoritățile lituaniene lucrează la un decret guvernamental care să reglementeze închiderea permanentă a frontierei, cu excepția strictă a cetățenilor lituanieni și europeni, precum și a corespondenței diplomatice.

Decizia Lituaniei de a închide temporar frontiera cu Belarus a atras atenția și sprijinul comunității internaționale. Uniunea Europeană a salutat măsura, subliniind că protejarea securității statelor membre este o prioritate.

Oficialii NATO au exprimat, de asemenea, solidaritate cu Lituania și au reiterat importanța colaborării între statele membre pentru prevenirea atacurilor hibride.

Lithuania has indefinitely closed its border crossings with Belarus after balloons violated its airspace for the third night in a row. Meanwhile Vilnius International Airport was forced to temporarily suspend operations for hours due to at least one balloon flying in its… pic.twitter.com/lx8nVYGvYT — TVP World (@TVPWorld_com) October 27, 2025

În plus, mai multe țări europene au condamnat folosirea migrației ilegale și a altor tactici de presiune politică ca instrumente de destabilizare.

Reacțiile internaționale evidențiază necesitatea coordonării între instituțiile europene și statele membre pentru menținerea stabilității regionale și protecția granițelor.

În ultimele luni, Belarus a fost acuzat de implicare în activități de atacuri hibride împotriva unor state membre ale Uniunii Europene și NATO. Aceste atacuri includ utilizarea migrației ilegale și a dezinformării ca instrumente de presiune politică. Lituania, ca stat membru al Uniunii Europene și NATO, a devenit un punct focal în fața acestor provocări.

Închiderea frontierei cu Belarus reprezintă o măsură drastică, dar necesară, pentru a proteja securitatea națională a Lituaniei. Guvernul lituanian a subliniat că această acțiune este temporară și că se lucrează la implementarea unui sistem de securitate mai robust la frontiera cu Belarus.