International

Premierul lituanian: Niciun atac hibrid nu va fi tolerat. Frontiera cu Belarus, în contiunuare, închisă

Comentează știrea
Premierul lituanian: Niciun atac hibrid nu va fi tolerat. Frontiera cu Belarus, în contiunuare, închisăInga Ruginienė / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Guvernul Lituaniei a decis închiderea temporară a frontierei cu Belarus, ca măsură de securitate, în urma unor preocupări legate de posibile atacuri hibride.

Premierul Inga Ruginienė a declarat că această acțiune transmite un mesaj clar:

„Niciun atac hibrid nu va fi tolerat aici".

În prezent, autoritățile lituaniene lucrează la un decret guvernamental care să reglementeze închiderea permanentă a frontierei, cu excepția strictă a cetățenilor lituanieni și europeni, precum și a corespondenței diplomatice.

Cea mai lungă vacanță de iarnă din ultimii ani: 19 zile libere. Calendarul complet
Cea mai lungă vacanță de iarnă din ultimii ani: 19 zile libere. Calendarul complet
EvZ a avut dreptate. Trimisul lui Grigore Caramalac la Bălţi, implicat în organizarea dezordinelor în masă şi pregătirea luptătorilor în Serbia. Cine i-a luat apărarea
EvZ a avut dreptate. Trimisul lui Grigore Caramalac la Bălţi, implicat în organizarea dezordinelor în masă şi pregătirea luptătorilor în Serbia. Cine i-a luat apărarea

Închiderea temporară a frontierei

Autoritățile lituaniene au impus o închidere temporară a frontierei cu Belarus, ca răspuns la posibile amenințări de atacuri hibride.

Premierul Inga Ruginienė a subliniat că această măsură este necesară pentru a proteja securitatea națională a Lituaniei.

Guvernul lituanian lucrează la un decret guvernamental care să reglementeze închiderea permanentă a frontierei cu Belarus.

Acest decret va permite doar trecerea cetățenilor lituanieni și europeni, precum și a corespondenței diplomatice. Toate celelalte forme de mișcare vor fi suspendate.

Decizia Lituaniei, sprijinită de Uniunea Europeană

Decizia Lituaniei de a închide temporar frontiera cu Belarus a atras atenția și sprijinul comunității internaționale. Uniunea Europeană a salutat măsura, subliniind că protejarea securității statelor membre este o prioritate.

Oficialii NATO au exprimat, de asemenea, solidaritate cu Lituania și au reiterat importanța colaborării între statele membre pentru prevenirea atacurilor hibride.

În plus, mai multe țări europene au condamnat folosirea migrației ilegale și a altor tactici de presiune politică ca instrumente de destabilizare.

Reacțiile internaționale evidențiază necesitatea coordonării între instituțiile europene și statele membre pentru menținerea stabilității regionale și protecția granițelor.

Belarus, acuzat de implicare în activități de atacuri hibride

În ultimele luni, Belarus a fost acuzat de implicare în activități de atacuri hibride împotriva unor state membre ale Uniunii Europene și NATO. Aceste atacuri includ utilizarea migrației ilegale și a dezinformării ca instrumente de presiune politică. Lituania, ca stat membru al Uniunii Europene și NATO, a devenit un punct focal în fața acestor provocări.

Închiderea frontierei cu Belarus reprezintă o măsură drastică, dar necesară, pentru a proteja securitatea națională a Lituaniei. Guvernul lituanian a subliniat că această acțiune este temporară și că se lucrează la implementarea unui sistem de securitate mai robust la frontiera cu Belarus.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:36 - Regele Charles a inaugurat primul memorial dedicat militarilor LGBT din Marea Britanie
18:28 - SGR ajunge și în bucătărie. Borșul, oțetul și cafeaua ar putea intra în programul de returnare
18:17 - Cea mai lungă vacanță de iarnă din ultimii ani: 19 zile libere. Calendarul complet
18:10 - Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
18:03 - Gala Capital „Companii de Elită!” Agricola a devenit o companie care redefinește standardele din industria alimentară
17:57 - Premierul lituanian: Niciun atac hibrid nu va fi tolerat. Frontiera cu Belarus, în contiunuare, închisă

HAI România!

Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Jaful Secolului & Mafia Gazelor: Conspirații și Adevăruri Grele
Jaful Secolului & Mafia Gazelor: Conspirații și Adevăruri Grele
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale