Aeroportul din Vilnius, închis din cauza baloanelor meteorologice venite din Belarus

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă după ce baloanele meteorologice au pătruns în spaţiul său aerian provenind din Belarus, a anunţat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor (NCMC) din Lituania. Traficul aeroportuar a fost suspendat până la ora 2 dimineaţa (23:00 GMT).

Acesta este al patrulea incident de acest gen înregistrat în luna octombrie, potrivit Reuters. În ultimele săptămâni, aviaţia europeană a fost perturbată în mod repetat din cauza apariţiei dronelor și a altor incursiuni aeriene, afectând aeroporturi din Copenhaga, Munchen și regiunea baltică.

Autoritățile lituaniene susţin că baloanele sunt folosite de contrabandiști pentru transportul ţigărilor de contrabandă, însă îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin, că nu intervine pentru a opri această practică.

Premierul lituanian, Inga Ruginiene, a anunţat că Comisia Naţională de Securitate se va reuni săptămâna viitoare pentru a evalua situaţia și a stabili măsuri suplimentare de protecţie a spațiului aerian.