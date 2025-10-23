Donald Trump, surprins rostind un „avertisment” către Vladimir Putin în Biroul Oval. Ce au citit experții pe buzele președintelui SUA

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost surprins de camerele de televiziune, cu un avertisment ciudat. A fost filmat în timp ce rostea un „avertisment” format din nouă cuvinte către un membru al staffului său, cu puțin timp înainte de o reuniune cu senatorii republicani, în contextul celei de-a treia săptămâni de blocaj guvernamental .

Într-o transmisiune live din Biroul Oval, Trump a fost filmat semnând mai multe documente, apoi a înclinat ușor capul spre cameră și a rostit câteva cuvinte, aparent adresate unui colaborator.

Potrivit expertei în citirea de pe buze, Nicola Hickling, citată de Daily Express, președintele SUA ar fi spus: „I am talking to you right, you listen to me.” Traducere: „Vorbeam cu tine, da? Fii atent!”. Hickling susține că Trump a continuat cu: „That’s why. This one is not a condition, it’s a warning.” Traducere: „Ăsta e motivul. Acesta nu este o condiție, este un avertisment.”

Reporterii au spus că era de fapt un mesaj adresat direct liderului de la Kremlin, referitor la anularea întâlnirii de la Budapesta.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce întâlnirea planificată dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată. Potrivit surselor CNN, decizia a fost luată după o convorbire între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în urma căreia Washingtonul a concluzionat că cele două părți au „așteptări divergente” privind modul de încheiere a războiului din Ucraina.

Un oficial de la Casa Albă a declarat ulterior că „nu există planuri pentru o întrevedere directă între cei doi lideri în viitorul apropiat”, apreciind că dialogul telefonic dintre Rubio și Lavrov a fost „suficient de productiv” încât o întâlnire față în față „nu mai este necesară”.

Donald Trump anunțase, vinerea trecută, că o nouă rundă de discuții cu Putin urma să aibă loc la Budapesta, Ungaria, „în decurs de două săptămâni”. Aceasta ar fi fost prima întrevedere după convorbirile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care liderul american propusese un schimb de armament, rachete americane Tomahawk contra drone ucrainene – pentru a reface stocurile de muniție ale Kievului.

Conform relatărilor din presă, Putin l-ar fi rugat pe Trump să blocheze tranzacția, considerând-o o amenințare directă la adresa Rusiei.

Posibilitatea organizării summitului la Budapesta a fost complicată de interdicția Uniunii Europene privind survolul aeronavelor rusești și de amenințarea Poloniei că îl va aresta pe Vladimir Putin dacă va tranzita spațiul său aerian, în conformitate cu mandatul emis de Curtea Penală Internațională.

Deși Ungaria, condusă de premierul Viktor Orbán, a manifestat deseori o poziție favorabilă Moscovei și chiar a analizat opțiunea retragerii din CPI, surse diplomatice susțin că o eventuală deplasare a liderului rus ar fi fost „aproape imposibilă”.

„Avertismentul” filmat în Biroul Oval apare într-o săptămână dificilă pentru administrația Trump, care se confruntă cu presiunea internă generată de shutdown-ul guvernamental și cu o agendă externă tensionată, marcată de eforturile repetate de a media un acord de pace în Ucraina.

Nu este prima dată când președintele Trump este surprins în astfel de momente. Cu doar câteva zile înainte, o altă expertă în citirea pe buze a dezvăluit că acesta ar fi avut o ieșire verbală față de soția sa, Melania, la bordul elicopterului prezidențial Marine One.

În timp ce planurile de dialog direct cu Vladimir Putin sunt puse în așteptare, președintele Donald Trump își continuă demersurile diplomatice, în paralel cu o intensă agendă internă.

Momentul surprins în Biroul Oval – „This one is not a condition, it’s a warning” – a devenit simbolic pentru stilul direct și imprevizibil al liderului american, într-o săptămână marcată de crize și negocieri la limită, scrie Daily Express.