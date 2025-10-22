Țara în care românii riscă pedeapsa capitală pentru ceva banal. Avertisment de la MAE

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Singapore că autoritățile locale au înăsprit legislația privind țigaretele electronice. Unele fapte pot fi sancționate cu până la 20 de ani de închisoare, amenzi de 20.000 SGD sau chiar pedeapsa capitală.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să meargă în Republica Singapore, după ce autoritățile locale au înăsprit legislația privind țigaretele electronice.

Noile reglementări incriminează atât posesia și consumul, cât și traficul, producția sau distribuția dispozitivelor de tip vape și a substanțelor asociate, unele dintre acestea fiind încadrate juridic la categoria droguri din clasa C, potrivit legislației locale.

MAE subliniază că pedepsele pot ajunge până la 20 de ani de închisoare, amenzi consistente și chiar lovituri corporale, iar în cazurile de trafic de droguri – pedeapsa capitală.

Potrivit comunicatului oficial al MAE, țigaretele electronice care conțin etomidat (cunoscute și sub denumirea de kpods) intră sub incidența Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor (Misuse of Drugs Act).

În aceste cazuri, legislația singaporeză prevede următoarele sancțiuni:

Posesia, consumul sau refuzul testării: – închisoare de 1 până la 10 ani și amendă penală de până la 20.000 SGD ; – în caz de recidivă: 3–10 ani de închisoare și amendă de până la 20.000 SGD .

Traficul, importul, exportul sau producția neautorizată: – închisoare între 4 și 20 de ani; – între 4 și 15 lovituri corporale.

MAE amintește că, potrivit legii din Singapore, importul sau posesia neautorizată a drogurilor controlate poate atrage pedeapsa capitală.

Pentru țigaretele electronice care nu conțin etomidat, legislația locală aplică sancțiuni conform Legii privind controlul tutunului, publicității și vânzării (Tobacco – Control of Advertisements and Sale Act).

Acestea includ:

Deținerea, achiziția sau consumul: – amendă contravențională de până la 2.000 SGD (aproximativ 6.800 lei).

Importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare: – infracțiune penală sancționată cu până la 6 luni de închisoare și amendă de până la 10.000 SGD; – pentru recidivă, pedepsele cresc la 12 luni de închisoare și 20.000 SGD amendă.

Ministerul român subliniază faptul că legislația din Singapore este una dintre cele mai stricte din lume în privința substanțelor controlate și a dispozitivelor electronice de fumat.

„MAE reamintește că importul, distribuția sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale”, transmite instituția.

Românii care se află deja în Singapore sau intenționează să călătorească acolo sunt sfătuiți să evite complet introducerea sau utilizarea țigaretelor electronice pe teritoriul țării.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație de urgență, o problemă juridică sau medicală în Singapore pot apela numărul de urgență al Ambasadei României la Singapore: +65 906 689 71.

Pentru alte solicitări de asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Singapore la numărul de telefon +65 673 550 25, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează non-stop.

MAE recomandă consultarea permanentă a surselor oficiale:

Pagina web a Ambasadei României la Singapore: https://singapore.mae.ro/

Site-ul Ministerului Afacerilor Externe: https://www.mae.ro/

De asemenea, instituția le reamintește cetățenilor români să se informeze înainte de orice călătorie externă folosind platforma „Călătorește în siguranță”, unde pot fi consultate alertele de călătorie actualizate.