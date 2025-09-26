România a început să intre pe piețele de lux cu noul aur alb

România produce caviar alb, una dintre cele mai rare delicatese din lume. Obținut de la sturioni cu albinism, produsul exclusivist este exportat în orașe precum Londra și Dubai.

Piscicultura din România aduce în atenție o delicatesă extrem de rară: caviarul alb. Acesta este obținut de la sturioni care prezintă o mutație genetică rară și este produs în cantități foarte mici. Din acest motiv, aproape întreaga producție este destinată exportului.

Spre deosebire de icrele negre, caviarul alb are un gust mai dulce și o textură mai fină, fiind considerat un produs de lux chiar și în rândul celor mai pretențioși consumatori.

Caviarul alb provine de la cega albă, cel mai mic sturion. Acești pești ajung să producă icre abia după șapte ani. În mediul natural, exemplarele sunt extrem de rare, iar pescarii din Delta Dunării povestesc că întâlnirea cu un sturion care oferea icre albe era considerată un eveniment excepțional.

Tudor Ionescu, de la Centrul de Biodiversitate Acvatică, explică fenomenul: „Aceste exemplare suferă de albinism. Albinismul este o condiție genetică ereditară prin care organismul nu mai secretă melanină, pigmentul care dă culoarea ochilor, tegumentului și, în cazul nostru, a caviarului.”

Departe de a fi mai puțin valoroase, icrele albe sunt de trei ori mai scumpe decât cele negre. Acest lucru se datorează texturii lor cremoase și fineții aparte.

Caviarul alb are o culoare asemănătoare untului atunci când este proaspăt preparat, iar pe măsură ce se maturează, capătă o nuanță aurie. La nivel mondial, acest tip de caviar reprezintă sub 1% din producția totală.

Cererea internațională este mare, iar România încearcă să își consolideze poziția pe această piață exclusivistă.

Prețurile variază în funcție de specia de sturion și dimensiunea icrelor. În medie, 100 de grame de caviar alb costă peste 1.500 de lei.

Produsul românesc ajunge în marile capitale ale luxului: Londra, Dubai, Paris și Singapore.

Floricel Dima, directorul Institutului Piscicol Galați, a confirmat interesul tot mai mare pentru acest produs: „Interesul este din ce în ce mai mare, an de an.”

Întrebat dacă multe ferme din România au intrat pe acest segment, el a precizat: „La nivelul țării noastre avem undeva în jurul a 10 societăți.”

China, Iranul și Rusia rămân cei mai mari producători mondiali de caviar, inclusiv de caviar alb. Totuși, România începe să își facă loc în această piață exclusivistă, mizând pe calitate și pe raritatea produsului.