Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat luni că Budapesta va continua să se opună începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, cât timp actualul „guvern național” se află la putere. El a avertizat că lansarea acestui proces ar reprezenta „un pericol pentru Europa”. „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus acesta, potrivit agenției MTI.

Szijjarto a subliniat că Ungaria este în continuare singura țară din Uniunea Europeană care se opune începerii discuțiilor concrete privind aderarea Ucrainei.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a declarat Szijjarto, subliniind că Budapesta își menține veto-ul în ciuda „presiunii enorme” exercitate de Bruxelles.

Ministrul ungar de externe a afirmat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar implica blocul comunitar în război și ar direcționa fondurile contribuabililor europeni către Kiev.

El a menționat, pe baza informațiilor prezentate la o reuniune recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE, că Ucraina ar urma să solicite 60 de miliarde de euro pentru susținerea armatei și încă 135 de miliarde în următorii doi ani pentru finanțarea funcționării statului, sume care ar proveni din taxele cetățenilor europeni, inclusiv ale celor din Ungaria.

Ministrul Peter Szijjarto a declarat că „strategia pro-război” promovată de Bruxelles pune accent pe finanțarea Ucrainei în locul soluțiilor diplomatice, ignorând dificultățile economice tot mai mari cu care se confruntă cetățenii Uniunii Europene.

Reamintim că în luna iunie, premierul Viktor Orban a declarat la Bruxelles, înaintea summitului Uniunii Europene, că Ungaria nu susține aderarea Ucrainei, invocând rezultatele unui referendum național în care aproximativ 95% dintre participanți s-au pronunțat împotrivă.