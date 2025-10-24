Viktor Orban caută modalități de a ocoli sancțiunile impuse de SUA giganților petrolieri ruși

Viktor Orban susține că autoritățile de la Budapesta lucrează activ pentru a identifica modalități de „eludare” a sancțiunilor impuse de Statele Unite giganților energetici din Rusia. „Am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL şi lucrăm la modalităţi de a ocoli aceste sancţiuni”, a precizat premierul Ungariei, potrivit publicației Politico.

Declarațiile sale vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat noi măsuri restrictive „uriașe” vizând companiile Lukoil și Rosneft, primele sancțiuni de această amploare adoptate de Washington de la începutul mandatului său.

Noile sancțiuni ar putea obliga Rusia să închidă ultimele conducte de petrol care mai alimentează Europa, fapt care ar avea un impact major asupra Ungariei, stat care depinde în proporție covârșitoare de resursele energetice provenite din Federația Rusă. Cu toate acestea, Viktor Orbán – cunoscut ca un susținător apropiat al lui Trump – a precizat că nu intenționează să se conformeze fără a căuta alternative.

„Există într-adevăr sancţiuni împotriva anumitor companii petroliere ruseşti”, a declarat el în cadrul apariției sale săptămânale la postul public de radio. Premierul ungar a adăugat că „lupta nu s-a terminat încă”, subliniind că prioritatea guvernului său este menținerea prețurilor la energie la un nivel accesibil.

„Oricine doreşte reducerea preţurilor la utilităţi trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol şi gaze din Rusia”, a spus liderul ungar.

Viktor Orban a susținut în repetate rânduri că țara sa nu are alternative viabile la importurile rusești, invocând poziția geografică fără acces la mare. El avertizează că renunțarea la aceste livrări ar duce la creșteri masive ale costurilor pentru populație și industrie.

În timp ce majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au decis să reducă sau să întrerupă importurile de energie rusă după invadarea Ucrainei în 2022, Ungaria și Slovacia au continuat să depindă de resursele furnizate de Kremlin, argumentând că nu dispun de rute alternative suficiente.

Această poziție este contestată de Croația, care a transmis că dispune de infrastructura necesară – inclusiv prin conductele Adria – pentru a acoperi atât necesarul Ungariei, cât și al Slovaciei, după cum notează publicația Politico.