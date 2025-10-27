Tusk: Sfârșitul războiului nu trebuie să ducă la subestimarea amenințărilor Rusiei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina ar putea duce la încercări de refacere a legăturilor economice cu Moscova, inclusiv relansarea controversatului gazoduct Nord Stream 2.

Tusk a comentat apelurile unor politicieni europeni de a reconstrui relațiile cu Rusia după încheierea conflictului, descriind această atitudine drept „un semnal de alarmă”.

Nord Stream 2, un gazoduct major care transportă gaz din Rusia către Germania prin Marea Baltică, este criticat de numeroși experți ca fiind o greșeală strategică și un simbol al concesiilor Europei față de Moscova.

Gazoductul a fost distrus în 2022, după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia la scară largă a Ucrainei. Ulterior, un scafandru profesionist ucrainean a fost arestat pentru presupusa implicare în sabotaj.

„Problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost distrus. Problema este că a fost construit,” a scris Tusk pe platforma X (fost Twitter) la începutul acestei luni.

The problem with North Stream 2 is not that it was blown up. The problem is that it was built. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2025

În interviul acordat Sunday Times, liderul polonez a menționat că o hotărâre a unei instanțe poloneze, care a blocat cererea Germaniei de extrădare a unuia dintre suspecții sabotajului Nord Stream, conferă Ucrainei dreptul de a ataca ținte legate de Rusia oriunde în Europa.

De asemenea, Tusk a criticat ceea ce a numit „complacența Europei” și subestimarea constantă a amenințărilor expansioniste ale lui Putin:

„Vorbind despre sfârșitul epocii iluziilor în Europa — prea târziu, mă tem. Prea târziu pentru a fi bine pregătiți pentru toate amenințările, dar nu prea târziu pentru a supraviețui,” a declarat el.

În același interviu, Tusk a caracterizat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană drept „una dintre cele mai mari greșeli din istoria noastră comună europeană,” la zece ani după referendumul Brexit inițiat de fostul premier David Cameron.

„Și astăzi cred că este mult mai vizibil,” a spus Tusk, care a participat activ la prima fază a negocierilor privind Brexit în calitate de președinte al Consiliului European.