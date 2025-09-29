International

Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerian

Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerianSursă foto: president.gov.by
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a ironizat avertismentul Poloniei potrivit căruia aeronavele neautorizate vor fi doborâte dacă pătrund în spațiul aerian al țării, acuzând NATO că răspândește tensiune și avertizând că orice escaladare ar putea provoca un răspuns militar, potrivit Euractiv.

Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei despre spațiul aerian NATO

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a comentat public, într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin, despre intenția Poloniei de a doborî aeronave care încalcă spațiul său aerian. Liderul de la Minsk a sugerat că asemenea avertismente sunt exagerări destinate să mențină populația occidentală într-o stare de teamă față de Rusia și Belarus.

„Se fac și se spun tot felul de declarații publice. Eu, de exemplu, zbor frecvent spre Pădurea Białowieża, situată lângă granița cu Polonia. Vor doborî elicopterul președintelui sau pe cel al escortelor militare?”, a declarat retoric Lukașenko, minimalizând scenariile prezentate de autoritățile poloneze.

Șeful de stat a acuzat statele membre NATO că amplifică tensiunea în rândul populației și a subliniat că o confruntare reală ar declanșa un răspuns imediat din partea Belarusului.

Premierul polonez Donald Tusk reafirmă apărarea spațiului aerian

Premierul polonez Donald Tusk a reiterat săptămâna trecută că orice obiect care încalcă în mod clar spațiul aerian al Poloniei, inclusiv avioane de luptă rusești, va fi doborât.

Donald Tusk

Donald Tusk. Sursa foto: Instagram

Ministerul Apărării de la Varșovia a confirmat că măsurile sunt conforme cu legislația națională și standardele NATO, subliniind necesitatea de a proteja suveranitatea țării.

Lukașenko avertizează asupra riscului unui posibil conflict

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat că NATO transmite mesaje alarmante referitoare la posibile atacuri asupra unui stat membru, ceea ce, potrivit liderului de la Minsk, ar putea determina aliații să răspundă defensiv.

Lukașenko a precizat că guvernul Poloniei poate face declarații publice, însă poporul polonez nu va permite autorităților să își dezlănțuie ambițiile. Acesta a menționat că Minsk a avertizat Polonia în momentul în care dronele se apropiau de spațiul său aerian și că unele dintre acestea au fost doborâte de forțele belaruse.

