Fără alcool pe timp de noapte, în Polonia. Dezbateri aprinse la Varșovia

Polonia vrea să introducă o interdicție națională privind vânzarea de alcool pe timpul nopții, între orele 22:00 și 6:00, după ce încercarea municipalității din Varșovia de a limita comerțul cu băuturi spirtoase a eșuat, potrivit Politico.

Inițiativa legislativă este susținută de partenerii de coaliție ai premierului Donald Tusk și are ca obiectiv reducerea consumului excesiv, scăderea infracționalității și prevenirea bolilor asociate abuzului de alcool.

Propunerea legislativă a fost depusă de partidele „Stânga” și „Polonia 2050”, care cer o interdicție uniformă la nivel național, dar și restricții suplimentare, precum interzicerea vânzărilor la benzinării și online, precum și limitarea publicității la alcool.

Proiectul reflectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care consideră aceste măsuri printre cele mai eficiente pentru prevenirea unor probleme grave de sănătate publică, precum cancerul sau tulburările psihice.

Deputata Joanna Wicha, membră a formațiunii „Stânga”, a declarat pentru Politico că „multe autorități locale nu au determinarea și curajul de a interzice vânzările de alcool pe timp de noapte.

De aceea, este nevoie de o interdicție impusă de sus în jos”. Ea a adăugat că sprijinul premierului Donald Tusk ar putea fi decisiv pentru reușita inițiativei.

În prezent, proiectul se află în consultare publică, urmând ca parlamentul să îl dezbată la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie.

Potrivit Ministerului Sănătății, în Polonia existau, la finalul anului 2023, aproape 119.000 de puncte de vânzare a alcoolului, ceea ce înseamnă un magazin la fiecare 320 de persoane.

Prin comparație, Suedia are doar 900 de astfel de unități pentru întreaga populație.

Chiar dacă peste 180 de municipalități poloneze au aplicat deja restricții locale, experiența arată că efectele parțiale nu au dus la schimbări majore.

Varșovia a reușit să implementeze interdicția doar în două dintre cele 18 districte, în timp ce consiliul local a respins propunerea extinsă a primarului Rafał Trzaskowski, pe motiv că ar limita libertățile cetățenești.

„Prezența persoanelor în stare de ebrietate noaptea, în zonele rezidențiale sau în centrul orașelor, este orice, dar nu plăcută”, a spus premierul Donald Tusk, subliniind că susține limitările.

Polonia se află printre țările europene cu cele mai multe decese cauzate de alcool, ocupând locul doi în Uniunea Europeană, conform Eurostat.

Costurile sociale generate de consumul de alcool sunt estimate de Centrul Național pentru Combaterea Adicțiilor la aproximativ 93 de miliarde de zloți anual (peste 21 de miliarde de euro), în timp ce veniturile din accize ajung doar la 14 miliarde.

Industria băuturilor a reacționat critic. Asociația Berarilor Polonezi a calificat proiectul drept „o supralegiferare populistă, născută din emoție, care nu ține cont de realitățile pieței”.

În același timp, Karol Stec, lider al organizației patronale a producătorilor de spirtoase, a declarat agenției PAP că „antreprenorii sunt din nou surprinși de inițiative legislative care amenință stabilitatea afacerilor”.

În ciuda opoziției mediului de afaceri, sondajele locale arată că o mare parte a populației sprijină restricțiile.

Exemplele din alte țări, precum Letonia, care a introdus măsuri similare în august, sugerează că astfel de politici pot reduce atât infracționalitatea, cât și presiunea asupra serviciilor medicale.

Urmează ca parlamentul polonez să decidă dacă interdicția națională privind vânzarea de alcool pe timp de noapte va deveni realitate în lunile următoare.