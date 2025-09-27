„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Rusia este în plin război hibrid cu Europa. De ce? Simplu: pentru sprijinul militar și financiar pe care-l acordă Ucrainei. Cât privește războiul din Ucraina președintele rus Vladimir Putin nu a fost dispus să facă compromisuri pentru a ajunge la pace, reafirmând cerințele maximaliste și angajându-se într-o strategie riscantă de provocare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), sperând să demonstreze slăbiciunea alianței pentru a justifica creșterea costurilor războiului său împotriva Ucrainei.

Provocările rusești din septembrie includ intruziuni de drone în Polonia și România și a trei avioane MiG-31 rusești care au intrat în spațiul aerian estonian.