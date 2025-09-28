NATO își va consolida prezența în Marea Baltică, după incidentele din Danemarca

NATO a anunțat sâmbătă că își va consolida prezența în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană și alte mijloace, ca reacție la incidentele cu drone din Danemarca, potrivit unui comunicat transmis către Reuters.

Forțele armate daneze au anunțat sâmbătă că, în timpul nopții, au fost observate drone neidentificate în apropierea unor instalații militare. Anunțul vine după o serie de incursiuni cu drone raportate în această săptămână lângă aeroporturi și infrastructură critică.

Aeroportul din Copenhaga, cel mai mare din nordul Europei, a fost închis luni seara pentru câteva ore, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost observate în spațiul aerian. În zilele următoare, alte cinci aeroporturi daneze, civile și militare, au fost închise temporar din același motiv.

În acest context, NATO a anunțat că va „spori vigilența prin noi resurse multi-domeniu în regiunea Mării Baltice”, potrivit unui comunicat transmis către Reuters. Alianța a precizat că noile resurse vor include „platforme de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și cel puțin o fregată de apărare aeriană”.

Un purtător de cuvânt al NATO a anunțat că nu vor fi oferite detalii despre țările care trimit resurse suplimentare.

Noile resurse vor consolida misiunea NATO „Baltic Sentry”, lansată în ianuarie după mai multe incidente în care au fost avariate cabluri electrice, conexiuni de telecomunicații și conducte de gaz de pe fundul Mării Baltice.

Țările membre NATO au trimis fregate, avioane de patrulare și drone navale în timpul misiunii, cu pentru a proteja infrastructura critică.

Alianța a lansat în această lună misiunea „Eastern Sentry”, menită să întărească apărarea flancului estic al Europei, ca reacție la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Today we announce the launch of “Eastern Sentry” to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will involve a range of assets from Allies. Eastern Sentry will make clear that #NATO is always ready to defend. pic.twitter.com/fcdjdnHX5w — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 12, 2025

Marți, Rusia a fost avertizată că vor fi folosite „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru apărare, după ce Estonia a anunțat că trei avioane de vânătoare MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute, înainte ca aeronavele italiene ale NATO să le escorteze din zonă.

Rusia a negat că avioanele sale ar fi încălcat spațiul aerian al Estoniei și a susținut că dronele nu aveau intenția de a lovi ținte în Polonia. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat sâmbătă că amenințarea dronelor este „mare” și că Germania va lua măsuri pentru a se proteja.

La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat NATO și Uniunea Europeană că orice atac asupra Rusiei va primi un răspuns ferm.