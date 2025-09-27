International

Drone suspecte, semnalate deasupra unei baze aeriene din Norvegia

Dronă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Autorităţile din Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale citate sâmbătă de agenţia EFE.

„Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene pentru ziarul Dagens Naeringsliv. Baza aeriană este situată în centrul ţării şi găzduiește avioane de vânătoare F-35.

Apariţiile dronelor au fost semnalate sâmbătă în afara perimetrului bazei, iar operaţiunile acesteia nu au fost afectate, a precizat acelaşi purtător de cuvânt.

Ancheta autorităților norvegiene. Incidente similare în Danemarca

Poliţia norvegiană a transmis că ia în serios aceste semnalări şi că a lansat o anchetă, subliniind însă că este prea devreme pentru a formula concluzii.

Relatările din Norvegia apar după ce în Danemarca au fost raportate noi drone deasupra unor instalaţii militare vineri seară, inclusiv în zona unei baze aeriene.

Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută. Incidentele s-au repetat în proximitatea altor aeroporturi şi a unor baze militare daneze.

Guvernul de la Copenhaga, oraş unde va avea loc săptămâna viitoare un summit al liderilor europeni, a catalogat aceste episoade drept un „atac hibrid” desfăşurat de un „actor profesionist”.

Reacția Rusiei

Ambasada rusă la Copenhaga a respins „speculaţiile absurde” privind implicarea Moscovei şi a descris situaţia drept o „provocare orchestrată”. La rândul său, Kremlinul a denunţat „isteria” europenilor care acuză tot mai des Rusia de încălcarea spaţiului lor aerian cu avioane sau drone.

