Bloomberg: Putin își extinde ofensiva hibridă în Europa. Planurile liderului pentru Republica Moldova

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, își intensifică acțiunile de destabilizare a Occidentului, determinând liderii europeni să evalueze din nou amploarea ameninţării și să grăbească adoptarea unor noi măsuri de apărare, notează Bloomberg.

Obiectivul Kremlinului este să blocheze capacitatea guvernelor europene de a reacționa rapid și să afecteze stabilitatea socială, a declarat un oficial european de rang înalt, pentru Bloomberg.

Acesta a adăugat că acțiunile Rusiei reprezintă un efort coordonat de a testa reacția la diverse metode de sabotaj împotriva NATO și, totodată, de a-și consolida capacitatea de a lansa un atac suficient de puternic pentru a „paraliza” Europa.

În această lună, acțiunile Rusiei s-au extins dincolo de frontul din Ucraina. În Polonia au fost semnalate drone, în Estonia au survolat avioane de vânătoare, iar în Danemarca ar fi fost detectate drone. În Republica Moldova, unde duminică au loc alegeri, implicarea Moscovei arată dimensiunea acestor eforturi.

După încălcările spațiului aerian din această lună, miniștrii apărării din țările UE aflate pe flancul estic au susținut inițiativa „zidului de drone”, menită să întărească securitatea și să răspundă unei amenințări aflate în continuă schimbare.

„Rusia testează UE şi NATO, iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit şi imediat. O parte semnificativă a sistemului de apărare ar putea fi pusă în funcţiune într-un an”, a spus vineri comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, reporterilor din Helsinki.

Presiunea exercitată de UE, împreună cu noua inițiativă NATO de consolidare a apărării aeriene, evidențiază campania desfășurată de Kremlin pe mai multe fronturi: de la ofensiva blocată în estul Ucrainei, la incursiuni cu drone și avioane de vânătoare pe teritoriul NATO și până la operațiuni cibernetice prin care se încearcă influențarea alegerilor din Moldova, notează Bloomberg.

Liderii NATO au acuzat săptămâna aceasta Moscova că a lansat provocări intenţionate pentru a testa reacția alianței, determinând oficialii europeni să avertizeze că guvernele sunt pregătite să doboare avioane de vânătoare rusești. Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: „Nici nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că este o declaraţie foarte iresponsabilă”.

Dronele din Danemarca, care au perturbat traficul aerian în această săptămână, au apărut înaintea summitului UE de la Copenhaga din 1-2 octombrie. Premierul Mette Frederiksen a avertizat populația să se aștepte la mai multe atacuri hibride și a indicat Rusia drept principala amenințare la adresa securității Europei, după a treia apariție suspectă a unei drone în ultimele zile.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris incursiunile din Danemarca ca fiind „foarte îngrijorătoare” și le-a comparat cu încălcările clasice ale spațiului aerian de către aeronave pilotate.

Forțe neconvenționale acționează și în Republica Moldova, unde ambițiile de aderare la UE vor fi testate la alegerile parlamentare de duminică. Potrivit unor documente analizate de Bloomberg, Rusia a pregătit un plan prin care încearcă să blocheze parcursul european al țării. Strategia ar include recrutarea moldovenilor din diaspora pentru vot, organizarea de proteste și o amplă campanie de dezinformare pe rețelele sociale

În timp ce președinta Maia Sandu încearcă să își păstreze majoritatea pro-UE în parlament, premierul Dorin Recean a anunțat la începutul săptămânii că autoritățile de la Chișinău au reținut zeci de suspecți acuzați că pregăteau acte de violență.

Instituțiile din Republica Moldova au fost vizate anul acesta de peste 1.000 de atacuri cibernetice, iar autoritățile au anunțat că au șters aproximativ 100.000 de conturi false de TikTok folosite pentru răspândirea dezinformării, a precizat acesta.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat Republica Moldova în discursul susținut la Națiunile Unite, avertizând că „Europa nu își poate permite să piardă Moldova”. El a subliniat totodată că folosirea dronelor reprezintă o modalitate de a testa apărarea aeriană și capacitatea militară.

„El nu va aştepta sfârşitul războiului din Ucraina. Va încerca să găsească puncte slabe în Europa, în ţările NATO – va încerca să facă acest lucru”, a spus Zelenski reporterilor ulterior, referindu-se la Putin.