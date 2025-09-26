Macron: Trump, mai aproape ca oricând de Europa și Ucraina

Ucraina revine în centrul atenției internaționale, după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că omologul său american, Donald Trump, este ”mai aproape ca oricând” de pozițiile europene și de cauza Kievului.

Afirmația, făcută într-un interviu pentru postul saudit Al-Arabiya, aduce în discuție un posibil nou echilibru diplomatic care ar putea influența cursul războiului declanșat de Rusia.

Macron și-a exprimat speranța că această apropiere va contribui la ”creșterea presiunilor” asupra Moscovei pentru a pune capăt luptelor și pentru a reveni la masa negocierilor.

În cadrul interviului acordat televiziunii Al-Arabiya, președintele francez a subliniat că liderul american a început să conștientizeze amploarea sprijinului european pentru Kiev și sacrificiile poporului ucrainean.

„Donald Trump a văzut seriozitatea europenilor și angajamentul lor. El a văzut de asemenea eroismul ucrainenilor, a armatei lor și capacitatea lor de a rezista”, a explicat Macron.

În opinia liderului de la Elysee, această schimbare de perspectivă marchează un punct de cotitură.

„În acest context, Donald Trump este, cred eu, mai aproape de Ucraina, de europeni, decât a fost vreodată”, a adăugat Macron.

Declarația sugerează o reevaluare a pozițiilor fostului președinte american, cunoscut pentru rezervele sale față de implicarea SUA în conflict.

Deși Macron vede o apropiere, discursul lui Donald Trump rămâne nuanțat și uneori contradictoriu.

Recent, el a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, un mesaj interpretat ca un semnal că Moscova nu ar fi invincibilă.

În același timp, Trump a continuat să atace conducerea de la Kiev, declarându-i președintelui Volodimir Zelenski, în februarie, că „nu are cărțile în mână” în războiul cu Rusia.

Totuși, marți, Trump a afirmat că Ucraina ar putea înfrânge armata rusă, ceea ce marchează o schimbare semnificativă de ton.

În trecut, liderul american a preferat dialogul direct cu Vladimir Putin, ceea ce a alimentat suspiciuni legate de poziția sa reală în privința conflictului.

Dacă apropierea lui Trump de Ucraina se confirmă, consecințele ar putea fi notabile atât pe plan european, cât și global. Macron speră ca Washingtonul să contribuie la intensificarea presiunilor asupra Rusiei.

„Sper ca acest lucru să crească presiunile împotriva Rusiei și să o determine să înceteze luptele, să revină la negocieri și la construirea unui viitor posibil pentru ei și pentru noi toți”, a declarat liderul francez.

Această evoluție ar putea facilita o poziție comună mai fermă a Occidentului, ceea ce ar slăbi capacitatea Kremlinului de a prelungi conflictul.

De asemenea, o eventuală implicare mai activă a lui Trump ar putea avea efecte și în campania electorală din SUA, unde tema sprijinului pentru Ucraina divizează electoratul.

Analizând contextul actual, Ucraina devine tot mai mult un pivot al relațiilor internaționale, un spațiu unde se confruntă nu doar armatele, ci și strategiile geopolitice ale marilor puteri.

Dacă SUA, sub influența lui Trump, își intensifică sprijinul pentru Kiev, balanța ar putea înclina în favoarea unei soluții diplomatice accelerate.