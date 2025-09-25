Acțiunile din apărare cresc masiv după declarația lui Trump

Piețele au reacționat imediat la noul mesaj al președintelui SUA. Acțiunile din sectorul apărării au crescut miercuri, după ce Donald Trump a declarat că Ucraina este capabilă să își recupereze întreaga integritate teritorială, cu sprijinul NATO și al Uniunii Europene, potrivit analiștilor de la Reuters.

Cuvântul cheie „acțiuni de apărare” a revenit miercuri în centrul atenției, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina „se află în poziția de a lupta și a cîștiga înapoi toată Ucraina, în forma sa originală”.

Mesajul a fost publicat pe platforma sa, Truth Social, în cursul nopții.

Trump, care anterior sugerase că Kievul ar putea fi nevoit să cedeze teritorii în eventuale negocieri de pace, a surprins prin această schimbare de ton. „

Am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Rusiei și Ucrainei”, a scris liderul american, adăugând că Moscova se confruntă cu „probleme economice majore”.

Totodată, el a catalogat Rusia drept un „tigru de hârtie”, o expresie ce desemnează o forță care pare puternică, dar este de fapt ineficientă.

Declarațiile au avut efecte imediate asupra piețelor financiare. Acțiunile companiilor de apărare europene au fost printre cele mai performante pe indicele pan-european Stoxx 600.

Producătorul german de piese pentru tancuri Renk a urcat cu aproximativ 6,5%, în timp ce grupul italian Leonardo și gigantul suedez Saab au avansat cu peste 3,5%.

La rândul său, compania germană Hensoldt a înregistrat o creștere de aproape 6% până la mijlocul după-amiezii, ora Londrei.

Directorul financiar al firmei, Christian Ladurner, a comentat pentru CNBC:

„Cred că, în general, trebuie să spunem că dezvoltările din ultimele două zile sunt foarte încurajatoare pentru Europa. Vedem că Statele Unite încep să recunoască realitatea a ceea ce se întâmplă și a ceea ce s-a întâmplat deja”.

Și în Asia, titlurile din domeniul apărării au crescut semnificativ: Hanwha Aerospace, Korea Aerospace și Hyundai Rotem au avansat între 2% și 5%.

Pe Wall Street, Lockheed Martin, RTX și Northrop Grumman au închis în creștere cu peste 1%, iar Boeing a urcat cu 0,3%.

Noua poziție a președintelui SUA ar putea redefini relațiile internaționale și strategiile militare în regiune. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat mesajul, scriind pe platforma X că este „recunoscător pentru cooperarea puternică a Statelor Unite”.

El a subliniat:

„Trump înțelege clar situația și este bine informat despre toate aspectele acestui război. Prețuim foarte mult hotărârea sa de a ajuta la încheierea acestui conflict.”

Pe de altă parte, Kremlinul a reacționat cu prudență. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat că președintele Vladimir Putin „apreciază dorința lui Trump de a ajuta la găsirea de soluții”, dar a respins ferm eticheta de „tigru de hârtie”.

Implicațiile sunt multiple: creșterea încrederii investitorilor în sectorul apărării, intensificarea dezbaterilor în cadrul NATO despre apărarea spațiului aerian și presiuni suplimentare asupra economiei ruse.

În același timp, schimbarea de ton a liderului american ar putea deschide noi scenarii de negociere, dar și tensiuni sporite între Washington și Moscova.