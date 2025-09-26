UE aprobă un tratament controversat pentru Alzheimer. Riscurile pot fi fatale

Uniunea Europeană a aprobat, dar cu anumite condiții, medicamentul Kisunla dezvoltat de Eli Lilly, parte a unei noi generații de tratamente împotriva maladiei Alzheimer. Decizia a venit în contextul unor dezbateri intense privind eficiența și siguranța produsului. „Comisia Europeană a autorizat comercializarea Kisunla, un tratament destinat să trateze deficienţe cognitive uşoare, inclusiv demenţa uşoară, în primele stadii ale maladiei Alzheimer”, a anunţat joi Comisia Europeană într-un comunicat.

Medicamentul Kisunla, bazat pe molecula donanemab dezvoltată de compania Eli Lilly, reprezintă, alături de Leqembi (lecanemab), creat de Biogen și Esai, una dintre cele mai importante inovații recente în tratarea bolii Alzheimer.

Totuși, aceste terapii se află în centrul unei dispute medicale intense, din cauza opiniilor împărțite cu privire la eficiența lor reală. În cadrul studiilor clinice, ambele tratamente au demonstrat rezultate promițătoare, marcând un progres semnificativ după decenii de cercetări fără succes în încetinirea deteriorării cognitive a pacienților.

Cu toate acestea, efectele pozitive observate rămân moderate, iar o parte dintre specialiști consideră că beneficiile clinice sunt limitate și nu aduc o îmbunătățire semnificativă a calității vieții bolnavilor. Mai mult, aceste medicamente nu sunt lipsite de riscuri serioase, printre reacțiile adverse raportate numărându-se hemoragiile și edemele cerebrale, care, în unele cazuri, pot fi fatale.

Uniunea Europeană a urmat recomandarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA) și a aprobat la sfârșitul anului 2024 punerea pe piață a tratamentului Leqembi, după ce inițial respinsese cererea, solicitând respectarea unor condiții stricte. O procedură similară a fost aplicată și în cazul medicamentului Kisunla, care a primit undă verde doar după un prim refuz din partea EMA.

Tratamentul este destinat exclusiv pacienților aflați în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer și poate fi administrat doar celor care nu prezintă mutații genetice ce ar putea crește riscul reacțiilor adverse. De asemenea, decizia finală privind rambursarea costurilor rămâne la latitudinea fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

La începutul lunii septembrie, autoritățile franceze au concluzionat că medicamentul Leqembi nu justifică o procedură accelerată pentru rambursare, considerând că beneficiile sale nu sunt suficient de convingătoare în raport cu costurile. Totuși, Franța nu a exclus posibilitatea reevaluării deciziei în viitor, pe măsură ce vor apărea noi date clinice.

În afara Uniunii Europene, Regatul Unit a aprobat utilizarea acestor tratamente, dar a refuzat includerea lor în sistemul public de rambursare, invocând raportul nefavorabil dintre costuri și rezultate. În Statele Unite, aprobarea a fost deja acordată, însă acoperirea financiară a tratamentelor depinde exclusiv de politicile asigurărilor private.