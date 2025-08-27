Social Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare







Compania farmaceutică americană Eli Lilly a anunțat, marți, că orforglipron, noul său tratament oral sub formă de pastilă, pentru obezitate și diabet de tip 2, a atins obiectivele principale într-un studiu clinic avansat. „În studiul ATTAIN-2, orforglipronul a îndeplinit criteriile principale și toate criteriile secundare cheie, cu rezultate convingătoare în ceea ce privește eficacitatea și un profil de siguranță compatibil cu medicamentele injectabile GLP-1”, se arată în comunicatul companiei.

Pastila ar putea deveni o alternativă pe piața medicamentelor GLP-1, unde în prezent predomină tratamentele injectabile și scumpe, potrivit CNBC.

În studiul ATTAIN-2, cea mai mare doză de medicament a dus la o scădere medie în greutate de 10,5% (aproximativ 10,4 kg) în 72 de săptămâni la pacienții cu obezitate și diabet de tip 2, comparativ cu doar 2,2% în grupul placebo.

De asemenea, pacienții au avut îmbunătățiri semnificative ale nivelului de glicemie, iar majoritatea nu au mai îndeplinit criteriile pentru diabet de tip 2 la finalul studiului.

Deși injecțiile GLP-1, precum Zepbound de la Lilly sau Wegovy de la Novo Nordisk, au oferit rezultate mai bune în reducerea greutății, specialiștii cred că un tratament oral eficient ar putea facilita accesul pacienților la aceste terapii și ar putea scădea costurile.

Eli Lilly estimează că va lansa pastila pe piața globală „în aproximativ un an”.

Efectele secundare observate au fost în special de tip gastrointestinal, precum greață, vărsături și diaree. Aproximativ 20% dintre pacienți au renunțat la tratament, un procent apropiat de cel din grupul placebo.

Orforglipron, spre deosebire de alte medicamente din aceeași categorie, nu se bazează pe peptide, ceea ce îi asigură o absorbție mai ușoară și elimină restricțiile alimentare impuse de unele tratamente concurente.

Analiștii consideră că această lansare ar putea aduce o schimbare importantă pe piața globală a tratamentelor pentru obezitate și diabet, în condițiile în care peste 100 de milioane de adulți din SUA se confruntă cu obezitatea, iar cererea pentru opțiuni eficiente și accesibile este în creștere.