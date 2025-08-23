Social Alimentele ultraprocesate s-ar putea să nu fie cea mai mare problemă din dieta noastră







Alimentele ultraprocesate (UPF) au devenit o problemă majoră în dezbaterile privind nutriția, fiind acuzate că ar contribui la apariția unor probleme de sănătate moderne, precum demența, obezitatea și dependența de alimente.

Unii experți susțin că UPF-urile sunt formulate și comercializate agresiv pentru a maximiza consumul și profiturile corporative, deturnând sistemele de recompensă ale creierului nostru.

Factorii de decizie politică au propus intervenții precum etichete de avertizare, restricții de comercializare, taxe și chiar interdicții totale în apropierea școlilor. Cu toate acestea, studiul realizat de colegii noștri a contestat această narațiune simplistă și a oferit o abordare mai nuanțată.

Cercetătorii au descoperit că percepția oamenilor asupra unui aliment influențează modul în care îl consumă la fel de mult ca și conținutul real al acestuia. Ei au constatat că nutrienții contează, dar și ceea ce cred oamenii despre alimentul respectiv are un impact important.

Alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați au fost evaluate ca fiind mai plăcute, iar cele sărace în fibre și bogate în calorii ca fiind mai „consumabile”. În schimb, alimentele percepute ca amare sau bogate în fibre au avut efectul opus.

În ciuda analizei detaliate, clasificarea unui aliment ca „ultraprocesat” a adăugat foarte puțin la modelele predictive. Odată luate în considerare conținutul de nutrienți și percepțiile asupra alimentelor, clasificarea Nova a explicat mai puțin de 2% din variația preferințelor și doar 4% din supraalimentare.

Unele UPF-uri pot fi dăunătoare, dar altele pot fi utile, în special pentru persoanele în vârstă cu apetit redus, pentru cele cu diete restrictive sau pentru cei care caută o alimentație convenabilă.

Mesajul că toate UPF-urile sunt dăunătoare simplifică excesiv problema, deoarece oamenii mănâncă în funcție de gust, de senzațiile pe care le oferă alimentele și de modul în care acestea se potrivesc cu obiectivele lor de sănătate, sociale sau emoționale.

Pentru a încuraja obiceiuri alimentare mai bune, cercetătorii recomandă o abordare mai informată și personalizată: creșterea nivelului de cunoștințe despre alimente, reformularea conștientă și luarea în considerare a motivațiilor alimentare.

Etichetarea întregii categorii de alimente ca fiind dăunătoare doar pe baza gradului de procesare nu reflectă complexitatea comportamentului alimentar, potrivit medicalxpress.com.