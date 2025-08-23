Social

Alimentele ultraprocesate s-ar putea să nu fie cea mai mare problemă din dieta noastră

Alimentele ultraprocesate s-ar putea să nu fie cea mai mare problemă din dieta noastrăAlimente sărate. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Alimentele ultraprocesate (UPF) au devenit o problemă majoră în dezbaterile privind nutriția, fiind acuzate că ar contribui la apariția unor probleme de sănătate moderne, precum demența, obezitatea și dependența de alimente.

Alimentele ultraprocesate s-ar putea să nu fie cea mai mare problemă din dieta noastră

Unii experți susțin că UPF-urile sunt formulate și comercializate agresiv pentru a maximiza consumul și profiturile corporative, deturnând sistemele de recompensă ale creierului nostru.

Factorii de decizie politică au propus intervenții precum etichete de avertizare, restricții de comercializare, taxe și chiar interdicții totale în apropierea școlilor. Cu toate acestea, studiul realizat de colegii noștri a contestat această narațiune simplistă și a oferit o abordare mai nuanțată.

Cercetătorii au descoperit că percepția oamenilor asupra unui aliment influențează modul în care îl consumă la fel de mult ca și conținutul real al acestuia. Ei au constatat că nutrienții contează, dar și ceea ce cred oamenii despre alimentul respectiv are un impact important.

Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei

Unele UPF-uri pot fi dăunătoare, dar altele pot fi utile

Alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați au fost evaluate ca fiind mai plăcute, iar cele sărace în fibre și bogate în calorii ca fiind mai „consumabile”. În schimb, alimentele percepute ca amare sau bogate în fibre au avut efectul opus.

În ciuda analizei detaliate, clasificarea unui aliment ca „ultraprocesat” a adăugat foarte puțin la modelele predictive. Odată luate în considerare conținutul de nutrienți și percepțiile asupra alimentelor, clasificarea Nova a explicat mai puțin de 2% din variația preferințelor și doar 4% din supraalimentare.

Alimente nesănătoase

Alimente nesănătoase. Sursa foto: Freepik.com

Unele UPF-uri pot fi dăunătoare, dar altele pot fi utile, în special pentru persoanele în vârstă cu apetit redus, pentru cele cu diete restrictive sau pentru cei care caută o alimentație convenabilă.

Alimentele sunt consumate în funcție de gust

Mesajul că toate UPF-urile sunt dăunătoare simplifică excesiv problema, deoarece oamenii mănâncă în funcție de gust, de senzațiile pe care le oferă alimentele și de modul în care acestea se potrivesc cu obiectivele lor de sănătate, sociale sau emoționale.

Pentru a încuraja obiceiuri alimentare mai bune, cercetătorii recomandă o abordare mai informată și personalizată: creșterea nivelului de cunoștințe despre alimente, reformularea conștientă și luarea în considerare a motivațiilor alimentare.

Etichetarea întregii categorii de alimente ca fiind dăunătoare doar pe baza gradului de procesare nu reflectă complexitatea comportamentului alimentar, potrivit medicalxpress.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:58 - Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur
18:47 - Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
18:40 - Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile
18:31 - Sperietoarea rusească din închisorile moldoveneşti. Pericolul din partea unor autorităţi interlope. Video
18:24 - Sinistrații care nu îndeplinesc anumite condiții nu primesc prea mulți bani. Care sunt acestea
18:15 - Scroll Lock, o tastă uitată, dar încă prezentă. Puțină lume știe la ce foloseşte

Proiecte speciale