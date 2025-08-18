Social Prediabetul, mai periculos la persoanele între 20 și 54 de ani







Un raport publicat pe 7 august în JAMA Network Open a constatat că prediabetul, când glicemia este mai mare decât în mod normal, dar nu este diabet, este mai periculos pentru viață în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 54 de ani. Cercetătorii de la Universitatea din Buffalo au realizat studiul din cauza dovezilor contradictorii privind prediabetul și mortalitatea.

„Literatura de specialitate a fost inconsecventă, în special atunci când a luat în considerare factori modificatori cheie, precum vârsta, rasa/etnia și comorbiditățile”, spune primul autor, Obinna Ekwunife, Ph.D., profesor asistent de medicină la UB Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences.

„Am vrut să explorăm dacă acești factori au influențat asocierea dintre prediabet și mortalitate într-o populație adultă reprezentativă la nivel național din SUA.”

Cercetătorii au examinat datele din Ancheta națională privind sănătatea și nutriția (NHANES) a CDC, care examinează sănătatea și nutriția copiilor și adulților.

Dintre cei 38.093 de respondenți, 9.971 (26,2%) aveau prediabet. Au fost incluși cei cu vârsta de 20 de ani și peste. Aceștia erau prediabetici dacă se auto-declarau astfel sau aveau un nivel al hemoglobinei A1c pe trei luni între 5,7% și 6,4%.

Înainte de a controla datele demografice, stilul de viață și comorbiditățile, prediabetul era asociat cu mortalitatea. După controlarea acestor caracteristici, legătura a dispărut.

„Cu toate acestea, am constatat că relația semnificativă dintre prediabet și mortalitate s-a menținut după ajustare, atunci când analiza s-a concentrat pe adulții cu vârste cuprinse între 20 și 54 de ani”, adaugă el.

El spune că persoanele în vârstă pot avea mai multe comorbidități, care pot umbri prediabetul. „O altă posibilitate este că prediabetul la adulții mai tineri ar putea reflecta o traiectorie mai dăunătoare a bolii, cu debutul mai timpuriu al disfuncției metabolice”, adaugă el.

O predispoziție genetică mai mare, care accelerează progresia bolii, și inegalitățile în materie de sănătate, cum ar fi accesul redus la îngrijirea preventivă de rutină sau implicarea redusă în aceasta în rândul grupurilor mai tinere, pot explica, de asemenea, această legătură.

Indiferent de cauză, Ekwunife spune că rezultatele sugerează că persoanele mai tinere ar trebui să fie mai vigilente în ceea ce privește detectarea și tratamentul prediabetului.

„S-ar putea să fie necesar să efectuăm screeninguri A1C mai devreme la persoanele mai tinere”, adaugă el. „Acest lucru ar fi deosebit de important pentru persoanele cu factori de risc suplimentari, cum ar fi obezitatea, antecedente familiale de diabet sau dezavantaje socioeconomice.”

El adaugă că rezultatele subliniază necesitatea de a face programele de prevenire a diabetului mai accesibile și mai atractive pentru populațiile mai tinere, eventual folosind platforme virtuale, modele conduse de colegi, gamificare sau module educaționale la cerere.

„Medicii ar trebui să recunoască faptul că intervenția timpurie ar putea preveni atât progresia către diabet, cât și mortalitatea prematură”, adaugă el, „și le oferă pacienților posibilitatea de a face schimbări proactive în stilul de viață pentru a preveni progresia bolii”, potrivit medicalxpress.com.