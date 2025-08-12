Social Tânăr de 23 de ani, cu jumătate din suprafața corpului arsă, salvat cu un tratament inovativ la Timișoara







În astfel de cazuri fiecare oră contează . Un tânăr de 23 de ani, cu arsuri grave pe 51% din suprafața corpului, a fost salvat printr-un tratament medical inovativ. S-a întâmplat la Unitatea Funcțională pentru Arși a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Azi, au fost clipe emoționante la spitalul din Timișoara. Mai exact la Unitatea Funcțională pentru Arși. Acolo unde a fost finalizat cu succes un caz medical de o complexitate și gravitate excepțională. Tânărul cu jumătate din suprafața corpului arsă avea 50% șanse să aibă un destin tragic.

21 de zile a petrecut tânărul la terapie intensivă. A avut 29 de zile de spitalizare totală.Când a ajuns la spital, pacientul avea arsuri de grad IIB și III. Dar și un scor ABSI de 8. Acesta indica o mortalitate estimată de aproximativ 50%.A fost nevoie de intervenția rapidă a unei echipe multidisciplinare a Spitalului Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Intervenția a fost esențială în aplicarea unui protocol terapeutic multimodal și regenerativ.

„Protocolul a fost adaptat continuu evoluției clinice a pacientului. s-a trecut la debridare enzimatică Nexobrid, realizată etapizat pe 45% din suprafața arsă. Apoi s-a efectuat tehnică regenerativă HyTissue Micrografting . A urmat procedura coldPLASMA ( AdTec Steriplas ) cu efect antimicrobian și de accelerare a vindecării prin stimularea sintezei de colagen si microcirculatiei. Pentru sprijin nutrițional celular și reepitelizare optimă s-a utilizat gama Hy4 și Vulnamin AA .În astfel de situații, fiecare oră contează. Succesul depinde de coeziunea echipei și de capacitatea de a folosi cele mai multe tehnologii pentru a salva vieți. Am reușit să îi redăm acestui tânăr șansa la o viață normală”, a declarat dr. Pance Taskov, medic specialist chirurgie plastică și coordonatorul echipei.

Azi, tânărul a fost externat în stare generală bună. Cu recomandări pentru recuperare ambulatorie. Și șanse reale de reintegrare completă. Cazul e o dovadă a progresului mediciei moderne și a succesului colaborării interdisciplinare, a transmis conducerea spitalului.