Social

Tânăr de 23 de ani, cu jumătate din suprafața corpului arsă, salvat cu un tratament inovativ la Timișoara

Tânăr de 23 de ani, cu jumătate din suprafața corpului arsă, salvat cu un tratament inovativ la TimișoaraSursa foto: 𝑺𝑪𝑱𝑼 „𝑷𝒊𝒖𝒔 𝑩𝒓𝒊̂𝒏𝒛𝒆𝒖” 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului
În astfel de cazuri fiecare oră contează. Un tânăr de 23 de ani, cu arsuri grave pe 51% din suprafața corpului, a fost salvat printr-un tratament medical inovativ. S-a întâmplat  la Unitatea Funcțională pentru Arși a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Un caz medical de o complexitate și gravitate excepțională. 21 de zile la ATI

Azi, au fost clipe emoționante la spitalul din Timișoara. Mai exact la Unitatea Funcțională pentru Arși. Acolo unde  a fost finalizat cu succes un caz medical de o complexitate și gravitate excepțională. Tânărul cu jumătate din suprafața corpului arsă avea 50% șanse să aibă un destin tragic. 
Echipa salvatoare

Sursa foto: SCJU Timișoara

21 de zile a petrecut tânărul la terapie intensivă. A avut 29 de zile de spitalizare totală.Când a ajuns la spital, pacientul avea arsuri de grad IIB și III. Dar și un scor ABSI de 8. Acesta indica o mortalitate estimată de aproximativ 50%.A fost nevoie de intervenția rapidă a unei echipe multidisciplinare a Spitalului Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Intervenția a fost esențială în aplicarea unui protocol terapeutic multimodal și regenerativ.

Tânărul, externat cu șanse reale de reintegrare completă

„Protocolul a fost adaptat continuu evoluției clinice a pacientului. s-a trecut la debridare enzimatică Nexobrid, realizată etapizat pe 45% din suprafața arsă. Apoi s-a efectuat  tehnică regenerativă HyTissue Micrografting . A urmat procedura coldPLASMA ( AdTec Steriplas ) cu efect antimicrobian și de accelerare a vindecării prin stimularea sintezei de colagen si microcirculatiei.  Pentru sprijin nutrițional celular și reepitelizare optimă s-a utilizat gama Hy4 și Vulnamin AA .În astfel de situații, fiecare oră contează. Succesul depinde de coeziunea echipei și de capacitatea de a folosi cele mai multe tehnologii pentru a salva vieți. Am reușit să îi redăm acestui tânăr șansa la o viață normală”, a declarat dr. Pance Taskov, medic specialist chirurgie plastică și coordonatorul echipei.
Azi, tânărul  a fost externat în stare generală bună.  Cu recomandări pentru recuperare ambulatorie. Și șanse reale de reintegrare completă. Cazul e o dovadă a progresului mediciei moderne și a succesului colaborării interdisciplinare, a transmis conducerea spitalului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:50 - Ministrul Energiei și-a retras finul din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica
19:41 - Un imobil istoric este disponibil pentru cumpărare în Buzău
19:28 - Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
19:20 - Politicianul de care au fost îndrăgostite toate femeile. Niciuna nu îi rezista
19:09 - Fenomenul din România pune în pericol plajele de la Marea Neagră
18:59 - Nicușor Dan, conversație telefonică cu Zelenski. România sprijină o pace durabilă în Ucraina

Proiecte speciale