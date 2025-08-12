Social Român mort în incendiul de lângă Madrid: A suferit arsuri grave







Un bărbat român, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a pierdut viața în urma unui incendiu de vegetație care a izbucnit în orașul Tres Cantos, o suburbie situată la nord de Madrid, au confirmat autoritățile locale marți.

Victima a suferit arsuri grave pe aproape întreaga suprafață a corpului, respectiv pe 98%, ceea ce a condus la decesul său. Incendiul a provocat evacuarea a aproximativ 180 de persoane, iar un alt bărbat, în vârstă de 83 de ani, a fost rănit în incident.

Aceste incendii fac parte dintr-o serie de focare care afectează în această perioadă mai multe regiuni din Spania, în condițiile unui val de căldură sever, cu temperaturi ce au depășit pragul de 40 de grade Celsius.

Președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a exprimat pe rețeaua socială X regretul față de pierderea vieții bărbatului rănit în incendiul din Tres Cantos, subliniind gravitatea situației generate de aceste incendii forestiere.

În paralel, un incendiu de proporții a izbucnit în nord-vestul Spaniei, în apropierea frontierei cu Portugalia, afectând inclusiv zona muntoasă Las Medulas, un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO pentru istoria sa legată de exploatarea romană a zăcămintelor de aur.

Focul a distrus suprafețe extinse de pădure și a provocat alerte în rândul populației din zonă.

Valul de căldură care traversează Europa a generat alerte meteorologice roșii în mai multe țări, inclusiv Italia, Franța și Albania, unde temperaturile extreme au contribuit la declanșarea unor incendii de vegetație fără precedent.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis avertismente pentru mai multe orașe mari, cum ar fi Bologna și Florența, iar focare violente continuă să afecteze regiuni precum cea din jurul Vezuviului, unde accesul turiștilor este restricționat.

O tragedie suplimentară a fost semnalată în Sardinia, unde un copil român de doar patru ani a murit din cauza unui șoc termic, după ce a fost găsit inconștient în mașina familiei sale.

În Europa, incendiile de pădure și valurile de caniculă devin din ce în ce mai frecvente și mai intense, fenomen atribuit schimbărilor climatice.

Specialiști precum profesorul Richard Allan de la Universitatea Reading avertizează că astfel de episoade de căldură extremă, însoțite de condiții meteorologice severe, vor continua să crească în intensitate și frecvență, dacă emisiile de gaze cu efect de seră nu vor fi controlate la nivel global.

Situația este gravă și în țările vecine Portugaliei, unde mai multe incendii majore continuă să fie stinse cu dificultate. În zona Trancoso, în centrul Portugaliei, peste 650 de pompieri luptă pentru limitarea extinderii flăcărilor, care au rănit ușor șase persoane, inclusiv trei pompieri.

Franța se confruntă cu un risc ridicat de incendii în 20 de departamente, în special în regiunile de vest și sud, după ce un incendiu masiv de 16.000 de hectare a fost stins recent în departamentul Aude.

Și Turcia a fost afectată de incendii devastatoare, în provincia Çanakkale fiind evacuate peste 2.000 de persoane din cauza focului ce a distrus locuințe și a provocat intoxicații.

Alerta roșie de caniculă este activă în continuare în Balcanii de Vest, unde temperaturile au atins 41 de grade Celsius în sudul Bosniei, Muntenegrului și Albaniei. În această din urmă țară, 14 focare de incendii rămân active, iar armata a mobilizat circa 800 de militari pentru a sprijini intervențiile pompierilor.

Mai multe țări, printre care Emiratele Arabe Unite, Cehia, Slovacia, Croația și Grecia, au trimis elicoptere și avioane specializate pentru stingerea incendiilor.

În Muntenegru, armata susține eforturile de stingere a unui incendiu extins, izbucnit la nord de capitala Podgorica, care a dus la evacuarea mai multor familii.

De asemenea, în Croația, o pădure de circa 300 de hectare a fost distrusă de un incendiu în regiunea Jesenice, în apropierea portului Split.