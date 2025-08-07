Social Tratament mai rapid pentru bolnavii cronici: Fără bilet de trimitere la medicul specialist







Pacienții cu afecțiuni cronice, înregistrați în anumite programe naționale de sănătate, pot merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie. Ordinul a fost semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan.

Ministrul Sănătății, Alexandru Dragobete, a transmis că această măsură va reduce timpii de așteptare și va simplifica accesul la tratamente. „Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”.

Concret, pacienții pot merge direct la medicul de specialitate din ambulatoriu în următoarele situații:

-Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – pacienții pot merge direct la medicii specialiști desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și a materialelor sanitare specifice.

-Hemofilie și talasemie – consultațiile și tratamentele pot fi obținute direct de la medicul hematolog desemnat în cadrul programului național.

-Boli rare – pacienții pot fi consultați de specialiști din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie etc.) pentru prescrierea tratamentelor necesare acestor patologii.

-Tuberculoză – consultul direct este permis la medicul pneumolog pentru pacienții înrolați în programul național de control al tuberculozei.

-HIV/SIDA – pacienții incluși în programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA pot merge direct la medicul infecționist.

-Sănătatea femeii și copilului – consultul direct este permis la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, atât pentru diagnostic prenatal și postnatal, cât și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

Potrivit ministrului Sănătății, măsura vine în sprijinul bolnavilor cronici, care au oricum nevoie de monitorizare și tratament continuu.

„Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a mai transmis Alexandru Rogobete.