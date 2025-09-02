Social Medicamentul de slăbit Wegovy poate reduce riscurile de probleme cardiace







Noile date relevate de studiile clinice arată că medicamentul pentru slăbit Wegovy, produs de Novo Nordisk, e mai eficient decât alte produse asemănătoare aflate pe piață, în ceea ce privește reducerea riscului de afecțiuni cardiace, conform cnbc.com. Este o veste bună pentru gigantul farmaceutic danez, care se confruntă cu o serie de provocări pe piața frmaceutică fundamentală din SUA.

Reprezentanții companiei au anunțat că utilizarea continuă a medicamentului său pentru controlul greutății, semaglutida, comercializat sub numele de Wegovy, a dus la o reducere cu 57% a riscului de infarct, accident vascular cerebral sau deces. Au fost vizate persoanele obeze și cele care se confruntă cu boli cardiovasculare, ori cele care erau suprapondérale. Comparați aa fost facută cu utilizatorii de tirzepatidă, după cum precizează sursa citată.

Tirzepatida este ingredientul activ din Zepbound și Mounjaro, medicamentele produse de firma americană Eli Lilly. Este vorba despre principalul rival al Novo Nordisk, iar marea miză este lupta pentru producerea de tratamente de control al greutății lider pe piață.

S-a observat o ameliorare pentru pacienții care se confruntau cu problemele menționate mai sus. S_a ajuns la 0,1% pentru cei care au utilizat Wegovy și la 0,4% pentru cei care au utilizat tirzepatida.

Oficialii companiei daneze au spus că studiul a contribuit la „apariția dovezilor tot mai numeroase, care sugerează că beneficiile cardioprotectoare observate în cazul Wegovy sunt specifice moleculei semaglutidei și, prin urmare, nu pot fi extinse la alte tratamente pe bază de GLP-1 sau GIP/GLP-1”.

GLP-1 sau agoniștii receptorilor peptidului-1 similar glucagonului se referă la gama de medicamente utilizate pentru tratarea diabetului de tip 2 și a obezității, imitând hormonii produși în intestin pentru a suprima apetitul unei persoane și a regla glicemia. Aceasta include binecunoscutul Ozempic pe bază de semaglutidă de la Novo Nordisk, conceput ca tratament pentru diabetul de tip 2.

În ciuda succesului la nivel mondial al Wegovy şi Ozempic, acţiunile Novo Nordisk au pierdut peste 40% din valoare în acest an. În timp ce prognozele de creştere economică ale Danemarcei au fost înjumătăţite, autorităţile invocând tocmai declinul exporturilor farmaceutice şi incertitudinile legate de politica comercială a SUA.