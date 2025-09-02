International Defilarea celor 40.000 de soldați ai lui Xi Jinping, adevărata semnificație. China își arată forța militară în fața aliaților politici







Xi Jinping va marca miercuri, 3 septembrie, 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. O campanie legendară, exploatată intens de propaganda chineză. Care va culmina printr-o paradă de amploare pe Bulevardul Chang’an, în fața Pieței Tiananmen din Beijing. Care este adevărata semnificație a demonstrației de forță, a explicat New York Times.

Xi Jinping va conduce evenimentul, gândit să stârnească mândrie națională și să proiecteze greutatea diplomatică a Chinei. Un gest cu semnificație politică majoră.

Avioane de vânătoare vor brăzda cerul, tancuri vor trece în coloană, iar formații militare vor defila în pas perfect, într-un spectacol atent coregrafiat. Măsurile de securitate au fost întărite în tot orașul, iar repetițiile au implicat peste 40.000 de militari, civili și personal logistic.

La Beijing sunt așteptați peste douăzeci de șefi de stat și de guvern, majoritatea caracterizați ca fiind “mână forte”.

În prim-plan: Vladimir Putin, Kim Jong Un și președintele iranian Masoud Pezeshkian—prima dată când liderii celor patru țări apar împreună. Printre invitați se numără și conducători cu bilanțuri grave în materie de drepturi ale omului, precum șeful juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing, ori președintele Republicii Congo, Denis Sassou Nguesso.

Un invitat notabil este premierul Slovaciei, Robert Fico, membru NATO care încearcă să apropie economic Bratislava de Beijing.

Potrivit Freedom House, doar 7 din 25 de țări reprezentate sunt „libere” sau „parțial libere”. „Convergența atâtor lideri nedemocratici subliniază atracția Chinei asupra autocraților”, apreciază Neil Thomas de la Asia Society. De altfel, lideri din 11 dintre cele 14 state vecine Chinei sunt prezenți—o demonstrație a statutului său de superputere regională.

Dacă precedentul din 2015 este reper, spectatorii pot aștepta unități în pas de gâscă, fanfare militare și formații aeriene care eliberează fum colorat. Xi Jinping va inspecta trupele dintr-o limuzină Hongqi cu microfoane externe, spunând periodic „Tovarăși, salut!”, înainte de a se alătura invitaților în tribuna oficială.

Parada este piesa centrală a unei campanii mai ample a Partidului Comunist de a intensifica sentimentul național și antijaponez. Proiecțiile de film despre brutalitatea armatei imperiale au umplut sălile, pregătind publicul pentru mesajul politic al Beijingului.

Prin reactivarea traumei războiului, conducerea caută coeziune internă în fața slăbiciunii economice, a șomajului în rândul tinerilor și a tensiunilor cu SUA. Campania a iritat Tokyo. Săptămâna trecută, Beijingul a protestat după relatări că Japonia ar fi descurajat participarea unor guverne europene și asiatice.

Defilarea va scoate în evidență ICBM-uri cu capacitate nucleară, tancuri de generație nouă și sisteme fără echipaj. Multe capabilități vizează un potențial scenariu de invazie a Taiwanului, menționează New York Times.

Vom vedea rachete hipersonice antinavă menite să descurajeze intervenția flotei americane și dronă de luptă pentru misiuni în teren montan. Beijingul spune că modernizarea armatei este necesară pentru a menține pacea și a respinge „agresiuni externe”.

Spectacolul de forță are loc pe fondul unei anchete anticorupție în vârful armatei: trei dintre cele șapte locuri din Comisia Militară Centrală par vacante, în urma arestărilor sau disparițiilor unor membri. Parada poate proiecta imaginea unei mașini de război bine unse, dar turbulențele instituționale rămân o vulnerabilitate reală. A ambiției Chinei de a deveni o „forță de talie mondială”.