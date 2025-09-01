Monden Mihaela Rădulescu, gest neașteptat pentru Felix Baumgartner







Mihaela Rădulescu a participat recent, în România, la un eveniment la care ar fi trebuit să fie prezent și Felix Baumgartner, fostul ei partener. Sportivul și-a pierdut viața în urmă cu mai bine de o lună, după ce s-a prăbușit cu paramotorul în curtea unui hotel din Italia.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în timpul unui zbor cu paramotorul, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia, unde se afla în vacanță alături de fosta prezentatoare. În timpul zborului, aparatul ar fi avut o defecțiune și s-a prăbușit în curtea unui hotel.

Rapoartele anchetei arată că sportivul ar fi avut șansa să se salveze, dar nu a mai reușit să deschidă parașuta de urgență. Impactul a fost puternic, iar echipele de salvare nu au mai putut interveni pentru a-i salva viața.

La o lună după accident, Mihaela Rădulescu a mers la un show aviatic la care Felix Baumgartner ar fi trebuit să participe.

Fosta prezentatoare TV a revenit în România și a participat la BIAS – Bucharest International Air Show – desfășurat la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și Romaero. Pe Instagram, Mihaela Rădulescu a publicat un clip video din avionul în care s-a aflat alături de echipa din care ar fi trebuit să facă parte și Felix Baumgartner. Ea a transmis scurt: „Sunt aici”.

Mihaela Rădulescu a purtat o ținută sport în culori vii, cu ochelari de soare, alegând să nu se îmbrace în doliu după moartea lui Felix Baumgartner, potrivit spynews.ro.

La finalul lunii august, fosta prezentatoare TV a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre suferința trăită după moartea lui Felix Baumgartner. Ea și-a amintit de momentele petrecute împreună și de modul în care sportivul obișnuia să celebreze relația lor.

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Aceasta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni”, a scris aceasta.

Ea a adăugat: „Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”.