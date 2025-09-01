Monden Tania Budi, imagini de colecție. Cum s-a afișat fosta prezentatoare







Tania Budi nu se ferește să își arate formele nici la cei 57 de ani și nici în mijlocul scandalului mediatic în care Rizea a implicat-o. Drept urmare fosta prezentatoare a apărut în costum de baie, ravisantă în malurile mării.

Fosta prezentatoare a pus pe rețelele de socializare o poză cu ea în costum de baie ieșind din apa mării. Părul său e vâlvoi, iar zâmbetul ei e la fel de larg ca marea. Semn că îi cam place să se afișeze chiar și mai puțin îmbrăcată.

Nu de alta, dar în această poză, poartă un costum de baie care lasă la vedere mult din trupul ei. Cumva se vede și vârsta Taniei, care nu mai e tocmai cea a unei adolescente.

Dar pare că fosta prezentatoare nu are vreo jenă legat de trupul ei, chiar dacă nu a rupt sala vreodată. Drept urmare se afișează ca o adevărată sirenă de Marea Neagră. Poza vine în contextual în care zilele acestea ea a revenit în atenția publicului. Nu prin prisma afacerilor pe care le are ci mai degrabă prin prisma scandalului în care Cristian Rizea a implicat-o.

Mai exact fostul deputat a spus despre ea și despre George Becali că ar fi avut o relație care ar fi durat 20 de ani. De altfel, fostul politician a spus că latifundiarul ar fi și finanțat-o ocazional. Atât Tania și cât George Becali au negat orice fel de conexiune. Ba mai mult, Becali a spus că se bucură că soția lui a râs la auzul acestor vorbe.

Nu de alta, dar nu crede sub nicio formă o astfel de ipoteză. Mai ales că el și Tania nu s-ar fi văzut decât o singură data în viața asta acum 20 de ani la o nuntă. Dacă este adevărat sau nu, probabil va rămâne un mister. Evident, dacă Rizea nu scoate din pălărie și ceva dovezi palpabile. Până atunci însă, surprinzător, niciunul dintre cei doi nu l-au amenințațt cu judecata pe deputat. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla acest lucru.