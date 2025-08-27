Sport Becali și-a oprit gărzile de corp să îi dea o lecție lui Rizea







Patronul FCSB, Gigi Becali, a intervenit marți seară în direct la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, pentru a răspunde acuzațiilor făcute de fostul deputat Cristian Rizea.

Acesta a afirmat că Becali ar fi avut o relație extraconjugală, timp de două decenii, cu fosta vedetă de televiziune Tania Budi.

Declarațiile lui Gigi Becali au fost extrem de ferme. Latifundiarul din Pipera a spus că nu are de gând să depună nicio plângere împotriva lui Rizea și că refuză să fie atras într-un scandal care, în opinia sa, este menit să îl provoace.

Becali a reacționat categoric după ce numele său a fost asociat cu o presupusă relație extraconjugală. Patronul FCSB a subliniat că nu intenționează să ia măsuri legale împotriva lui Cristian Rizea și că nu îl interesează afirmațiile acestuia.

„Orice român poate să spună ce vrea pe TikTok. Pot să astup gura unui om? Asta e instigare la violență, cum a zis Mitică – el face instigare la crimă. Eu să fac plângere la judecată cu Rizea? Așa mă crezi?! Eu sunt Becali, nu fac plângeri la judecător că s-a supărat Rizea. Eu nu mai vorbesc. Nu am de gând să fac nimic. Orice om poate să vorbească ce vrea. La instanță nu merg să-l stăpânesc, așa ceva nu fac. Dosarul meu, din 2013, când m-am mutat la Poarta Albă, l-am luat cu tot cu dosar. Nu-l mai contrazic, el e băiat deștept, bravo lui, știe să vorbească, are mașină, studii. M-a adus în starea în care să vorbesc cu el. Eu știu că stă la Stejarii și nu iese de acolo. Avea el curaj să iasă cu mașina astăzi de acolo? Nu cred că el mai are curaj să mai iasă mult timp”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali a vorbit și despre perioada detenției de la Penitenciarul Poarta Albă și a dezvăluit detalii inedite despre modul în care și-a petrecut timpul atunci. Latifundiarul spune că, în ciuda condamnării, viața sa nu a fost afectată.

„Când eram la pușcărie, venea la 7 dimineața Mercedesul meu și mă ducea la apartamentul meu. Aveam acolo seiful meu cu 500.000 de euro, apoi mă ducea înapoi. Aveam de cheltuială. Eu am câștigat cât am stat în pușcărie 100 de milioane de euro cu Liga Campionilor. Păi, dacă eu câștig atâta în doi ani, pentru mine contează pușcăria aia? Eu sunt Becali! În viața ta nu puteai să dai mâna cu mine. Eu stau în cap și fac pușcăria din nou. Pe mine mă iubea toată lumea acolo, nu pentru că eram Becali, ci pentru că făceam ce voiam eu”, a mai spus patronul FCSB.

Latifundiarul susține că fostul deputat Cristian Rizea încearcă să-l atragă într-un conflict pentru a-l putea șantaja ulterior. Becali afirmă că nu are nicio legătură cu Tania Budi și consideră că tot scandalul este o strategie de manipulare.

„În primul rând, dosarul meu de deținut, când pleacă deținutul de la Poarta Albă, pleacă cu tot cu dosar. Nu avea cum să aibă acces la dosarul meu. Ce cred eu – nu m-am interesat, mi-a spus lumea. Cred că încearcă, nu mai are bani, e vai de capul lui, și se gândește că Becali va da un ordin. Păi eu sunt prost să stau în țară dacă dau un ordin? Nu pot să mă duc și eu să stau prin Franța, prin Belgia? Doar că pentru ce face el nu este răsplată doar o bătaie. Pentru ce face el nu există pedeapsă. El știe că eu bani nu dau, că lumea mă cunoaște. Dar el ce zice – „Gigi o să se enerveze, o să cer un milion” – dar eu nu fac așa ceva. Eu nu o să-i fac nimic”, a explicat Becali.

Gigi Becali a transmis un mesaj clar către autorități și către apropiații săi, menționând că nu vrea să fie implicat în conflicte și că lasă „dreptatea în mâinile lui Dumnezeu”.

„Să știe Procuratura, Poliția, toate instituțiile din țară, că dacă i se va întâmpla ceva, probabil va fi de la oameni care nu suportă ce se întâmplă. Ne­poții mei, rudele mele, bodyguarzii mei – vă rog să-l lăsați în pace. Dreptatea o face Domnul Dumnezeu. Îl las pe Dumnezeu să facă dreptate. Nu credeam că se va ajunge aici, s-a ajuns prea departe.”

În finalul intervenției, Becali a reacționat la acuzațiile privind presupusa relație cu Tania Budi și a afirmat că aceste zvonuri sunt complet nefondate.