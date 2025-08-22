Monden Tania Budi reacție dură pentru Cristian Rizea. „Un bolnav la colț de stradă”







Tania Budi a avut o ieșire nervoasă după ce Cristian Rizea a făcut afirmații grave la adresa ei și a lui George Becali. Fosta prezentatoare i-a adresat acestuia un apelativ greu de digerat.

Fosta prezentatoare a reacționat după ce Rizea a explicat cum ar fi avut o relație de 20 de ani cu george Becali. ”În țara asta dacă ai o afacere iar un angajat îți face o nenorocire nu te ajută nimeni , nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai nici un drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora începe cu reclamații făcându-le pe ce făcea el nașpa că regulile afacerii nu le respecta el. La fel și cu presa.

Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge. Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic mai rezistă printre voi? E greu!”, a conchis ea. Și George Becali a făcut declarații pe subiect, în spațiul public.

”A venit nevastă-mea a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om, că știe el că nu știu că Tania Budi… N-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, știau că… înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea, nu?”, a spus deputatul.

Cert este că cei doi nu au fost surprinși niciodată împreună. Tania Budi s-a mutat în Constanța de mai bine de 15 ani, acolo unde are mai multe afaceri. Printre ele se numără un club și un restaurant de lux pe care le-a făcut cu fratele său.

Cei doi administrează de comun acord cele două locații. Probabil de aici și aluzia legată de angajatul pe care nu-l poți pedepsi, în opinia ei, pentru că nu te ajută legea.