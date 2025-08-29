International Meloni și zeci de femei celebre, poze fake pe un site deocheat. Scandal și anchetă în Italia







Un site pentru adulți din Italia a publicat fotografii modificate cu mai multe femei celebre, printre care prim-ministrul Giorgia Meloni și Elly Schlein. Imaginile, însoțite de comentarii vulgare și sexiste, au fost luate de pe rețele sociale sau din surse publice, apoi trucate și distribuite pe platforma italiană Phica, care are peste 700.000 de abonați, potrivit The Guardian.

Fotografiile cu politiciene din diferite partide au fost realizate la mitinguri, în timpul interviurilor televizate sau în vacanțe, când acestea purtau costume de baie. Imaginile au fost apoi modificate pentru a accentua anumite părți ale corpului sau pentru a sugera poziții sexuale și au fost publicate în „secțiunea VIP” a site-ului.

Scandalul, care a readus în prim-plan dezbaterea din Italia despre misoginie și violența de gen, a izbucnit la doar o săptămână după ce Meta a închis un cont de Facebook numit Mia Moglie („Soția mea”), unde bărbații distribuiau fotografii intime ale soțiilor sau ale unor femei necunoscute.

Phica, un joc de cuvinte scris greșit pentru un cuvânt argotic pentru „vagin” în italiană, a fost lansat în 2005 și a funcționat fără probleme până când mai mulți politicieni din Partidul Democrat au anunțat că au depus o plângere penală. Meloni nu a făcut niciun comentariu atunci când a fost abordată de reporteri miercuri seara, notează Corriere della Sera. Poliția a deschis o anchetă pentru a investiga cazul.

Alte femei celebre ale căror imagini au fost folosite pe site sunt actrița și regizoarea Paola Cortellesi, autoarea filmului de succes despre violența domestică C’è Ancora Domani („Mai este și mâine”), și influencerul Chiara Ferragni.

Valeria Campagna, politiciană din Partidul Democrat, s-a numărat printre primele care au depus o plângere oficială, gest care a încurajat și alte persoane să reacționeze într-un val descris de presa italiană drept „#MeToo al Italiei”. O petiție online pentru închiderea site-ului a strâns peste 150.000 de semnături.

Într-o postare pe Facebook, Campagna a declarat că este „dezgustată, furioasă și dezamăgită” și că „nu putea rămâne tăcută” după ce a aflat că fotografiile ei au fost publicate pe site fără acordul său.

Colegele sale din Partidul Democrat, Alessia Morani, Alessandra Moretti și Lia Quartapelle, i-au urmat exemplul. Morani a scris pe Instagram că mesajele lăsate sub fotografiile ei erau „inacceptabile și obscene” și că îi „ofensează demnitatea de femeie”.

„La fel ca multe alte femei, am fost victima abuzului online prin postări neautorizate pe un forum porno. Am decis să ripostez depunând o plângere. Nu numai pentru mine, ci, mai ales, pentru toate celelalte femei care au fost victime ale acestei violenţe”, a declarat Quartapelle.

Ca reacție la scandalul Phica, președintele Senatului, Ignazio La Russa, a condamnat „sexismul online care implică numeroase femei”. El a spus că este „o chestiune foarte gravă, care stârnește o profundă indignare” și și-a exprimat dorința ca autoritățile să identifice cât mai curând persoanele responsabile.