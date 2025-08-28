Social Sebastian Popescu, acuzat de corupere de minori, zice că i s-a întins o capcană







Sebastian Popescu, care a candidat la alegerile prezidențiale din România, se află sub control judiciar, fiind cercetat într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupere a unui minor. Potrivit anchetatorilor, Popescu ar fi contactat un adolescent în vârstă de 15 ani printr-o platformă de socializare și i-ar fi făcut propuneri cu caracter intim.

Sebastian Popescu susține că este victima unei înscenări cu miză politică. Mai exact, joi dimineață, Sebastian Popescu a făcut declarații în fața presei, afirmând că implicarea sa în situația actuală ar fi rezultatul unei capcane. Potrivit acestuia, totul face parte dintr-un scenariu cu motivație politică.

„Am fost chemat acolo de un fals jurnalist de la Baia Mare. Atât pot să vă spun!”, a declarat Popescu la ieșirea din sediul Poliției.

În prezent, cazul se află în atenția autorităților, iar cercetările continuă pentru a clarifica împrejurările exacte ale incidentului. Sesizarea privind comportamentul lui Popescu a fost făcută de utilizatorul cunoscut pe rețelele sociale sub numele „Justițiarul de Berceni”. Acesta a publicat pe TikTok un videoclip în care Popescu apare dialogând cu mai mulți agenți de poliție într-o zonă din sectorul 3 al Bucureștiului.

Sebastian Popescu a declarat că dorește o clarificare cât mai rapidă a situației în care este implicat, subliniind că demersurile trebuie să aibă loc pe cale legală, nu prin intermediul presei. Acesta și-a exprimat încrederea în autorități și a afirmat că așteaptă ca instituțiile de anchetă să își facă datoria cât mai curând.

El a vorbit și despre impactul mediatic al cazului asupra reputației sale, menționând că imaginea sa publică a fost grav afectată, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, a fost persoană transparentă care nu a avut nimic de ascuns.

„Imaginea mea e făcută ţăndări. Toată viaţa mea am fost o persoană transparentă, publică şi nu am absolut nimic de ascuns”, a explicat Popescu.

Referitor la implicarea sa într-o cauză în care apare și persoana cunoscută sub pseudonimul „Justițiarul din Berceni”, Popescu a afirmat că nu îl cunoștea personal și că a aflat ulterior despre identitatea acestuia.

Fostul candidat la prezidențiale a mai precizat că nu poate spune nimic din anchetă, dar a sunbliniat că i s-a întins o capcană cu un interviu fals și că a fost chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare.

„Nu era niciun copil acolo! Vedeţi? Sunt o groază de informaţii false. Orice ţine de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea. Atât pot să vă spun. Mi s-a întins o capcană cu un interviu fals, chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare. După ce voi avea voie, dacă dosarul ajunge în faza publică, vă pot răspunde la tot felul de întrebări”, a mai spus Sebastian Popescu.

De asemenea, în postarea sa de pe social media, Popescu a scris că nu a avut şi nu va avea „niciodată intenţia sau înclinaţia de a întreţine relaţii de orice natură cu persoane minore”.

„Nu am avut și nu voi avea niciodată intenția sau înclinația de a întreține relații de orice natură cu persoane minore. Nu am avut și nu am astfel de atracții sau preocupări. Întreaga această situație este contrară valorilor și caracterului meu”, a spus Popescu.

Sebastian Popescu a transmis un mesaj public în care își exprimă poziția față de atacurile și informațiile false care continuă să fie vehiculate la adresa sa. El a subliniat că nu urmărește răzbunarea, însă este hotărât să își apere imaginea prin toate instrumentele legale disponibile.

„Nu caut răzbunare”, a declarat Popescu, adăugând că va face uz de toate pârghiile juridice împotriva celor care persistă în răspândirea unor neadevăruri despre el.