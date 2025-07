Ce spune avocatul lui Călin Georgescu despre acuzațiile grave aduse de o minoră

Un avocat în vârstă de 50 de ani a fost ridicat de polițiști în noaptea de marți, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o adolescentă în vârstă de 15 ani, după ce ar fi intrat anterior în contact cu ea prin intermediul telefonului. Incidentul a avut loc în comuna Ștefăneștii de Jos, iar cazul a fost sesizat prin apel la 112.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, „la data de 8 iulie a.c., în jurul orei 22:37, polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană, în vârstă de 50 de ani, ar fi încercat să agreseze sexual o minoră de 15 ani”.

Conform autorităților, minora s-a întâlnit cu bărbatul în urma unei conversații telefonice, însă, înainte de întâlnire, adolescenta ar fi luat legătura cu un bărbat de 34 de ani, cu care s-a deplasat la locul stabilit.

IPJ Ilfov precizează că „la locul întâlnirii, bărbatul de 50 de ani ar fi atins-o pe adolescentă, fără consimțământul acesteia, moment în care bărbatul de 34 de ani ar fi intervenit și l-ar fi lovit pe celălalt bărbat”.

În urma intervenției poliției, a fost întocmit un dosar penal pentru agresiune sexuală și loviri sau alte violențe. De asemenea, celor implicați li s-au înmânat cereri pentru emiterea unui ordin de protecție, conform Legii nr. 26/2024.

Dosarul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, având în vedere calitatea persoanei bănuite de comiterea faptei.

Avocatul vizat de anchetă este Bogdan Mircea Petre, nume cunoscut în spațiul public, după ce a apărut la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție alături de Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

Într-o declarație oferită pentru FANATIK, avocatul neagă acuzațiile și afirmă că a fost victima unei agresiuni și a unei înscenări.

„Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră. Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni.”