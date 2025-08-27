Politica Cum convingea poporul Sebastian Popescu, corupătorul de minori, să-l voteze președinte. Cu SUA avea o problemă







Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale din mai 2025, este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Este acuzat pentru coruperea minorilor, după ce a transmis unui băiat de 15 ani o imagine cu un caracter pornografic. Iată ce oferea Popescu poporului roman ca să fie ales președinte!

Cel care l-a dat pe mâna Poliției pe Sebastian Popescu este tânărul devenit cunoscut sub numele „Justițiarul de Berceni”. Acesta a relatat într-o filmare, distribuită în online, de ce a sesizat polițiștii.

„În urma cercetătorilor, am descoperit că acesta este Sebastian Popescu, președintele Partidului Noua Românie și fost candidat la alegerile prezidențiale 2025.

În urma altor verificări mai ample, adică citind conversațiile, am observat că Sebastian Popescu i-a propus minorului să-l dezvirgineze. Și chiar i-a trimis material pornografic, mai exact o fotografie cu organul său genital”, a declarat „Justițiarul de Berceni”.

Instanța a decis pentru Sebastian Popescu control judiciar pentru 60 de zile și continuarea anchetei.

Sebastian Popescu are un palmares bogat în politică. În 2015 a fondat Partidul Noua Dreaptă. Este un partid care promovează valorile creștine, face manifestații împotriva marșurilor LGBTQ și se declară împotriva „parteneriatelor, căsătoriilor și adopțiilor homosexuale”. Acum, liderul pare că are alte orientări pe care le va evalua justiția.

Popescu este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara, în anul 2006, conform CV-ului de candidat. Apoi s-a mutat în București, unde susține că a lucrat la diverse cabinete, magazine de profil sau farmacii veterinare până în anul 2012. Pe blogul său scrie că, după ce a abandonat meseria de veterinar, a început o „cariera în jurnalism și antreprenoriat media”.

Sebastian Popescu a candidat de trei ori pentru a ajunge președintele României și a se instala la Palatul Cotroceni. S-a înscris în cursele prezindențiale, mereu din partea PND, în anul 2019, la alegerile anulate din 2024 și în mai 2025. Atunci a apărut la dezbaterea televizată cu ceilalți 10 candidați înscriși în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Mare lucru nu a spus candidatul Sebastian Popescu la dezbaterea televizată, organizată de TVR la Palatul Cotroceni înainte de turul 1. Toată presa i-a consemnat doar răspunsul la o întrebare:

La cine ar apela în primul rând în caz că ar fi președinte și țara ar avea probleme?

Liderul partidului Noua Dreaptă nu a uimit pe nimeni, răspunsul său fiind la nivel de școală generală.

„Odată ajuns în funcția de președinte al României, se presupune că agenda telefonică va fi invadată de numerele de telefon ale tuturor liderilor importanți cu care România are relații diplomatice.

În funcție de situația în care mă voi afla în momentul respectiv, voi apela la liderii care sunt cel mai aproape de problema respectivă, dar în principal, dacă este o problemă urgentă, voi apela prima dată la vecini, la vecinii naturali ai României, ei vor fi în măsură să ne ajute cel mai rapid în rezolvarea acelei probleme.

Bineînțeles, în funcție de importanța problemei, putem suna și cu siguranță dacă voi suna la președintele Comisiei Europene nu cred că nu va răspunde”, a spus candidatul PNR.

Sebastian Popescu nu l-a uitat nici pe partenerul strategic, președintele SUA. Cu el ar avea ceva probleme. Popescu s-a arătat sceptic că acesta i-ar răspunde din prima la telefon.

„Dacă voi suna, spre exemplu, la președintele Republicii Moldova, dacă are o legătură directă cu zona învecinată Republicii Moldova, cred că, cu siguranță, va răspunde. Nu știu dacă va răspunde din prima președintele Statelor Unite, indiferent cum se va numi acela, dar probabil că cineva va răspunde la acel telefon și vom lua cea mai bună decizie pentru România ca parteneri strategici”, a precizat Popescu.

Curtea Constituţională a României a înregistrat o cerere de anulare a alegerilor prezidențiale din 4 mai. Solicitarea a fost depusă de candidatul Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu. A fost prima sesizare depusă, a doua fiind a lui Christian Tercheș.

Candidatul Sebastian Popescu a reclamat că cei doi competitori care au ajuns în turul doi au folosit aceleași metode cu cele din campania din 2024 pentru a influența votul. El reclama că aceste metode au reprezentat unul dintre motivele invocate de CCR, în decizia din 6 decembrie 2024, pentru a anula acele alegeri.

CCR a respins cererea.