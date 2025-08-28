Social Deputatul PNL Alexandru Muraru, plângere penală contra lui Dan Tănasă







Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus joi o plângere penală împotriva parlamentarului AUR Dan Tănasă, acuzându-l de incitare la ură. Demersul survine după mesajele publice ale lui Tănasă care îndemnau la boicotarea și discriminarea lucrătorilor străini, acțiuni ce au degenerat deja într-un incident violent, în urma căruia un livrator a fost agresat în București.

Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, subliniază că afirmațiile lui Dan Tănasă reprezintă o instigare directă la ură, punând în pericol siguranța cetățenilor.

Muraru a afirmat că este inacceptabil ca un parlamentar să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranța cetățenilor străini și că astfel de comportamente trebuie sancționate ferm de justiție.

Potrivit lui Muraru, liderii AUR, George Simion și Dan Tănasă, au orchestrat în ultimele zile o serie de scandaluri xenofobe. Aceasta include îndemnuri directe la boicotarea livratorilor străini și declarații care instigă ura împotriva muncitorilor asiatici. Muraru susține că partidul extremist ignoră gravitatea unor cazuri interne, cum ar fi cazul de viol asupra unei minore la școala de vară AUR.

Într-un comunicat oficial, Alexandru Muraru a precizat că plângerea penală se referă la infracțiunea de instigare la ură sau discriminare, conform Articolului 369 din Codul Penal. Deputatul a subliniat că un adevărat patriot este acela care respectă legea și contribuie constructiv la societate, nu cei care ascund abuzuri sau răspândesc ură prin declarații xenofobe.

Mesajul publicat de Dan Tănasă pe Facebook, pe 19 august, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de străini și să nu mai încurajeze „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”, este considerat de Muraru ca un factor direct de incitare la ură și violență.

Miercuri, un livrator străin care circula cu bicicleta în București a fost atacat de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să părăsească țara, numindu-l „invadator”. Incidentul a fost observat de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit și l-a imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reținut și ulterior plasat în arest preventiv.