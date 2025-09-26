„Dacă NATO nu ripostează, Rusia va escalada fără frică” - avertismentul unui specialist în afaceri euroasiatice

Diplomatul veteran Daniel Fried, fost ambasador în Polonia și fost secretar de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, lansează un avertisment dur: NATO nu mai poate tolera cu bunăvoință violările repetate ale spațiului său aerian, într-un interviu exclusiv acordat Kyiv Post.

Dacă Alianța nu reacționează ferm, riscând, dar protejându-se, mesajul transmis va fi unul de slăbiciune. Precedentul Turciei și escaladarea recentă a provocărilor ruse oferă o fereastră istorică pentru redefinirea posturii colective de apărare.

Fie că va opta pentru doborârea aeronavelor intruse sau pentru sancțiuni agresive, credința că vorbe mari sunt suficiente trebuie eliminată: în fața Moscovei, NATO trebuie să acționeze, nu doar să protesteze.

Recent, Europa a fost martora unei serii îngrijorătoare de incidente aeriene: drone rusești au penetrat spațiul aerian al Poloniei și României, avioane de luptă au survolat Estonia, iar aeronave necunoscute au perturbat traficul aerian în Danemarca și Norvegia.

Aceste incursiuni repetate pun la încercare atât capacitatea de reacție militară a statelor vizate, cât și angajamentul politic al aliaților NATO de a apăra teritoriile comune.

Fried susține că aceste provocări nu mai pot fi privite doar ca gesturi de intimidare — ele sunt teste deliberate ale voinței Alianței și ale coeziunii transatlantice.

Aceste raiduri aeriene — uneori masive, alteori mici dar frecvente — urmăresc să șantajeze tacit Alianța și să dezbine reacția statelor membre.

Cazuri recente, precum cel al dronei rusești care a forțat suspendarea zborurilor pe durata a patru ore la cel mai mare aeroport danez sau activarea interceptorilor polonezi și riscurile colaterale pe care le presupun — indică că lipsa unei riposte ferme poate fi costisitoare.

Fried avertizează că Moscova testează „dacă Europa își ține nervii” și dacă Statele Unite vor susține cufermitate răspunsurile Alianței.

În plus, Fried identifică un risc geopolitic mai larg: Moscova verifică dacă NATO mai funcționează ca alianță solidă sau dacă pot fi create diviziuni între America și aliații europeni — în esență, încearcă să scoată Europa din orbita americană sau să slăbească determinarea comună la apărare.

Unul dintre argumentele centrale ale lui Fried se bazează pe precedentul istoric când Turcia, în 2015, a doborât un avion militar rus care a intrat în spațiul său aerian.

Acest incident a devenit pentru Fried un reper legitim pentru NATO: dacă Turcia a putut reacționa militar, de ce restul Alianței nu ar putea avea reguli similare?

Fried declară în mod clar:

„Aș fi gata să încep să dobor avioanele militare ruse, dacă ele ar survola, dacă ar pătrunde în teritoriul NATO și nu ar răspunde la solicitările de a părăsi zona.”

El argumentează că toleranța aproape pasivă a acestor provocări oferă Moscovei spațiu de manevră. „Timpul toleranței a trecut”, spune Fried, subliniind că Rusia nu mai operează doar în Ucraina, ci își extinde tacticile disruptive împotriva membrilor Alianței.

Russian violations of NATO countries’ airspace required a determined response. Shooting down intruders would be appropriate. So would be “defending forward” over Ukrainian airspace. https://t.co/mPlnIx0tOT — Daniel Fried (@AmbDanFried) September 22, 2025

Adoptarea unor reguli de angajare mai stricte ar transmite un semnal clar: violările nu mai sunt incidente izolate acceptabile, ci agresiuni care implică consecințe reale.

Dar implementarea lor — armonizată între state membre — este o provocare logistică și politică majoră.

Moscova urmărește, afirmă Fried, să testeze dacă NATO rămâne un bloc unit sau dacă poate exploata divergențele între Franța, Germania, Polonia și alte state în raport cu SUA.

În acest sens, fiecare răspuns sau ezitare a Alianței este monitorizat și interpretat. Dacă Alianța pare fragmentată sau reacționează doar parțial, mesajul transmis este că Rusia poate acționa cu riscuri scăzute.

Fried avertizează că nu este suficient ca doar țările estice să gestioneze criza — SUA trebuie să fie angajate decisiv alături de ele.

El spune:

„Președintele Trump ar trebui să sprijine NATO și să se asigure că orice avion care operează în spațiul aerian al flancului estic al Alianței are America alături. Nu trebuie să lăsăm această responsabilitate în totalitate pe Europa.”

Acest apel reflectă teama că Europa s-ar putea simți presată să preia singură sarcina de apărare, în timp ce SUA rămân rezervate. Fried consideră că o astfel de fragmentare ar reprezenta un câștig strategic pentru Rusia.

Un alt punct esențial este trecerea de la declarații la acțiune. Fried remarcă faptul că, deși discursurile dure și condamnările sunt importante, ele nu înlocuiesc măsurile concrete de descurajare.

În contextul actual, acțiunea hotărâtă — inclusiv interceptarea militară sau chiar doborârea aeronavelor rus­­e — este privită ca un indicator al credibilității NATO.

„Speculația despre o schimbare majoră de politică a SUA este prematură… aș prefera fapte, nu doar vorbe,” spune el.

Iar pentru Fried, nu este suficient să aștepți ca europenii să acționeze; SUA trebuie să fie acolo, nu doar retoric, ci efectiv.

El avertizează contra ideii că America ar condiționa propriile intervenții de deciziile altor state sau de blocaje parlamentare, precum cele generate de Ungaria.

Russia will keep probing & pushing until it faces costs for so doing. The US needs to lead, not equivocate & excuse. https://t.co/Qu8OyeWvS1 via @NYTimes — Daniel Fried (@AmbDanFried) September 20, 2025

Mai mult, el recomandă că Europa să fie mai agresivă în solicitarea clarității reciproce — ce poate face fiecare stat deja, ce sprijin poate primi — astfel încât SUA să nu fie puse în poziția de a reacționa numai când condițiile sunt îndeplinite de alții.

Fried nu privește aceste violări doar ca incidente aeriene izolate, ci ca piesă dintr-o strategie mai vastă de agresiune pe mai multe fronturi. În paralel cu incursiunile aeriene:

Au fost raportate daune la cablurile submarine de comunicații din Marea Baltică, suspectate a fi operațiuni ale Rusiei.

Au existat atacuri cibernetice, inclusiv asupra unei baraje norvegiene, care au demonstrat capacitățile de penetrare a infrastructurii critice.

Serviciile britanice de informații avertizează că GRU rus operează o „misiune susținută de generare de haos pe străzile britanice și europene: incendii, sabotaje și altele,” ceea ce complică paradigma convențională de apărare.

Fried și alți analiști susțin că provocările aeriene sunt doar vârful aisbergului: ele sunt concepute să distragă atenția și să slăbească reziliența statelor vizate. Răspunsul trebuie să fie integrat — apărare aeriană, cibernetică, antidrone, capacitate de acțiune rapidă.

Dar provocarea reală constă în coordonarea unui răspuns coerent între state cu nivele diferite de capacități militare, dar care se află sub același tratat de apărare colectivă — NATO.

A cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO implică riscuri serioase:

Escaladare militară — Rusia ar putea interpreta doborârea ca un act de război și să răspundă pe alte fronturi. Kremlinul deja amenință: oficiali ruși declară că orice avion doborât va însemna război, indiferent de circumstanțe. Eroare de identificare — în zone cu congestionare aeriană sau cu prezență civilă, riscul unui „friendly fire” sau a unui incident civil este ridicat. Fragmentare politică — statele membre pot avea viziuni diferite asupra momentului și modului adoptării unor reguli agresive. Unele ar putea fi mai reticente la escaladare riscantă, în timp ce altele cer sancțiuni dure și reacție imediată. Credibilitatea Alianței — dacă NATO nu acționează după ce afirmă că va apăra spațiul comun, pierderea de credibilitate va fi semnificativă.

Kremlin “invitations” to perceived enemies, especially from countries over which the Kremlin claims power, can end badly. See Polish General Leopold Okulicki. https://t.co/ryaVNHzngX — Daniel Fried (@AmbDanFried) September 24, 2025

Fried crede însă că prețul inerției ar putea fi mai mare decât riscul escaladării. Moscova își tolerează provocările mici pentru a testa limitele, iar dacă reacția întârzie, aceste teste vor deveni mai agresive.

În Polonia, mai multe drone au pătruns în spațiul aerian, forțând interceptări și chiar doborâiri locale.

În Danemarca, o dronă necunoscută a perturbat traficul aerian pe durata a patru ore la aeroportul Aalborg.

În Estonia, avioane rusești au survolat regiuni sensibile, provocând discuții urgente la NATO.

În România, au existat rapoarte privind drone rusești care au penetrat spațiul aerian românesc, stârnind reacții diplomatice și operaționale.

Aceste incidente repetate indică nu doar ambiția de intimidare, ci și studierea reacțiilor Alianței — întrucât fiecare răspuns sau lipsă de răspuns furnizează informații importante Moscovei.

Schimbarea regulilor de angajare (ROE) Stabilirea unor reguli clare care să permită interceptarea agresivă și, dacă este necesar, doborârea aeronavelor ce refuză să părăsească spațiul NATO după avertismente clare.

Stabilirea unor reguli clare care să permită interceptarea agresivă și, dacă este necesar, doborârea aeronavelor ce refuză să părăsească spațiul NATO după avertismente clare. Apărare aeriană regională și interoperabilitate Consolidarea capabilităților antiaeriene la flancurile estice, integrarea sistemelor de interceptare, radarizare și comunicații între state.

Consolidarea capabilităților antiaeriene la flancurile estice, integrarea sistemelor de interceptare, radarizare și comunicații între state. Response rapid “kinetic” — reacție imediată Nu doar avertismente diplomatice sau măsuri non-letale, ci reacții militare rapide când Rusia depășește limitele acceptate.

Deterrent credibil și vizibilitate politică Trebuie să se comunice clar că NATO are voința și instrumentele de apărare — altfel, fiecare provocare va fi probă la voință.

Trebuie să se comunice clar că NATO are voința și instrumentele de apărare — altfel, fiecare provocare va fi probă la voință. Integrarea NATO pe multiple domenii Apărare cibernetică, securitate maritimă, informații și contrainformații, protecția infrastructurii critice și răspuns la atacuri hibride.

Apărare cibernetică, securitate maritimă, informații și contrainformații, protecția infrastructurii critice și răspuns la atacuri hibride. Cooperare strictă SUA–Europa Pentru Fried, este vital ca SUA să nu se retragă din responsabilitatea colectivă. Este esențial ca Europa să contribuie, dar nu să fie lăsată singură să gestioneze provocările ruse.

Dacă NATO adoptă o poziție mai agresivă:

Rusia ar putea recalibra tacticile — să evite conflictele directe și să-și intensifice atacurile cibernetice, hibride sau prin intermediul proxy-lor.

Ar exista un risc de escaladare convinsă, mai ales dacă Rusia răspunde cu forță militară convențională sau asimetrică.

O reacție fermă ar putea consolida credibilitatea Alianței și descuraja viitoare provocări.

State mai retrase militar ar fi nevoite să investească mai mult în apărare aeriană și interoperabilitate — crescând presiunea bugetară.

Relația SUA–Europa ar fi testată la reziliență: dacă America nu își respectă rolul de garant, Europa va trebui să se redivizăze focusul strategic.

Dar dacă NATO continuă să reacționeze superficial:

Rusia va escalada testele, poate trecând la provocări mai mari.

Credibilitatea Alianței va scădea, iar statele cu frontiere directe de conflict vor fi expuse și mai mult.

Discursul militar va pierde în fața acțiunii — iar ambiguitatea va deveni moneda de schimb pentru Rusia

În fața provocărilor Rusiei, NATO se află la o răscruce decisivă: fie adoptă o postură fermă și coerentă, demonstrând că spațiul său aerian și integritatea Alianței nu pot fi încălcate fără consecințe, fie riscă să transmită un mesaj de slăbiciune care ar încuraja escaladarea viitoare.