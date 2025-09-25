CSAT a stabilit regulile pentru neutralizarea dronelor care intră ilegal în spațiul României

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit pentru a analiza și adopta decizii privind securitatea spațiului aerian al României. Tema centrală a fost reglementarea intervenției împotriva aeronavelor neautorizate, în special a dronelor care intră ilegal pe teritoriul național.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că s-au discutat două proiecte importante, menite să completeze cadrul legislativ adoptat în primăvară.

„Am discutat două proiecte importante, privind legea privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate. Proiectul de lege a fost discutat, aprobat în primăvară, a devenit lege în 19 mai. Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor”, a declarat Moșteanu.

Potrivit acestuia, toate instituțiile din sistemul național de apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, listă actualizată constant în funcție de realități. În cazul unor evenimente speciale – cum ar fi vizite oficiale sau conferințe internaționale – anumite locații pot fi desemnate obiective temporare de protecție.

Oficialul a explicat că metodologia include trei etape:

Identificarea dronei Bruiajul semnalului Intervenția propriu-zisă, până la doborâre, dacă situația o impune.

„N-o să intru în mai multe detalii, sunt clasificate”, a precizat ministrul.

Cel de-al doilea proiect discutat stabilește clar linia de comandă.

Drone militare: decizia aparține comandantului misiunii, în conformitate cu regulile NATO. „Am văzut recent în Estonia, sunt niște pași graduali, distrugerea este în ultimă instanță când aeronava nu părăsește spațiul”, a explicat Moșteanu.

Drone civile: ordinul de doborâre rămâne la ministrul Apărării, conform normelor stabilite după atentatele de la 11 septembrie 2001.

„În cazul dronelor misiunea este la comandant. În cazul celor civile decizia rămâne la ministru, ca și până acum”, a subliniat Moșteanu.

Ministrul a mai arătat că, în actualul context geopolitic, România are obligația de a planifica bugete de război, chiar dacă se află în timp de pace.

„Ucraina este o țară în război (…) celelalte națiuni suntem în timp de pace, orice prioritizare este diferită în timp de pace. Noi avem obligativitatea să pregătim bugete de război, se fac aceste bugete cu toate instituțiile care fac parte din sistemul de apărare”, a precizat oficialul.

Moșteanu a reamintit și că România beneficiază de sprijinul aliaților NATO în ceea ce privește poliția aeriană: „Există poliție aeriană avansată, există și la noi în țară, acum sunt piloții germani.”