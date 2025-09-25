Ședință CSAT la Cotroceni. Se discută procedurile pentru doborârea dronelor

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat joi, la ora 12:00, o şedinţă a CSAT, care are ca scop stabilirea obiectivelor ce necesită protecţie în faţa ameninţărilor provocate de aeronavele fără pilot, dar şi desemnarea persoanelor abilitate să ordone sau să aprobe măsuri împotriva acestora. Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a transmis că România dispune de „toate procedurile şi toate capabilităţile” necesare pentru a interveni dacă avioane ruseşti cu pilot ar pătrunde în spaţiul aerian naţional. Oficialul a menţionat că armata este pregătită să reacţioneze prompt în asemenea situaţii.

De asemenea, ministrul s-a referit şi la procedurile aplicate în cazul dronelor, subliniind că acestea fac parte din planurile de apărare şi sunt adaptate pentru a răspunde eficient unor astfel de provocări.

Preşedintele României,Nicuşor Dan, a convocat pentru joi, de la ora 12:00, o şedinţă a CSAT, care va avea loc la Palatul Cotroceni. Anunţul a fost transmis de Administraţia Prezidenţială.

Potrivit comunicatului oficial, pe ordinea de zi se află stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor generate de sistemele de aeronave fără pilot la bord. Vor fi discutate şi cerinţele tehnice generale pentru echipamentele şi sistemele de protecţie, precum şi persoanele abilitate să ordone sau să aprobe acţiuni împotriva aeronavelor şi vehiculelor aeriene care utilizează ilegal spaţiul aerian naţional.

Documentul precizează, de asemenea, că şedinţa va aborda şi stabilirea procedurii de informare privind măsurile luate pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional, alături de alte teme de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

Ionuţ Moşteanu a precizat că „Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe.

Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. (Avioanele care intră în spaţiul aerian românesc – n.r. ) vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi se ajunge, ultima instanţă este doborârea lor”.

Acesta a menţionat că decizia de principiu privind modul de intervenţie aparţine ministrului Apărării, în timp ce pentru situaţiile care implică drone, responsabilitatea revine comandantului de operaţiune.

Pe 13 septembrie, două avioane de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol pentru supravegherea situaţiei aeriene la frontiera cu Ucraina, după atacurile aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării şi în urma interceptării unei drone pe teritoriul României. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat atunci că a fost vorba despre „o dronă rusească” şi a subliniat că România „îşi apără spaţiul aerian” şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”.

„Forţele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spaţiul aerian naţional. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgenţă din Baza 86 Feteşti şi au urmărit drona până la dispariţia acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situaţia a fost monitorizată permanent, iar populaţia nu a fost în pericol. Misiunea este în desfăşurare şi revenim cu detalii. România îşi apără spaţiul aerian şi rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti”, afirma Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a explicat că piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, dar în momentul contactului direct au ales să nu deschidă focul, după ce au analizat riscurile colaterale. „E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat acesta, adăugând că ordinul privind aprobarea doborârii dronelor „este dat de comandantul militar al operaţiunii”.

El a precizat totodată că doreşte să lămurească din nou cadrul legal, în condiţiile răspândirii mai multor „fake-news-uri”. Potrivit acestuia, pe 4 iulie, la zece zile după ce a preluat mandatul de ministru, a semnat ordinul prin care s-a stabilit ca aprobarea pentru doborârea dronelor să fie acordată de comandantul militar al operaţiunii.

Moşteanu a declarat că „România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei şi rămâne în coordonare permanentă cu aliaţii NATO. Armata Română îşi va continua planurile de pregătire şi de înzestrare, iar iniţiativa Eastern Sentry anunţată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creşterea capacităţilor de apărare şi descurajare pe flancul estic”.

De cealaltă parte, Ambasada Rusiei în România a susţinut că incidentul reprezintă „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse”.

„Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma instituţia.

În ceea ce priveşte convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe, reprezentanţii Ambasadei Rusiei au precizat că protestul formulat de partea română „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, invocând „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.