Mobilizarea rezerviștilor. Apelul ministrului Apărării

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că rezerva operaţională a armatei este o resursă foarte importantă, care trebuie permanent antrenată şi pregătită pentru a răspunde eficient oricărei situaţii. El le-a mulțumit rezerviştilor din judeţele Sibiu şi Mureş care au participat la exerciţiul MOBEX, desfăşurat pe poligonul Poplaca, lângă municipiul Sibiu.

„Este responsabilitatea noastră să investim în oameni, în programe de instruire şi în echipamente moderne, pentru a asigura securitatea României şi a aliaţilor noştri. Mulţumesc tuturor rezerviştilor pentru implicarea exemplară, pentru spiritul civic şi pentru responsabilitatea socială de care dau dovadă", a mai transmis Ionuț Moșteanu, printr-un comunicat de presă.

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, prezent la Sibiu, a evidenţiat contribuţia crucială a rezerviştilor în cadrul procesului de mobilizare. „Coerenţa, disciplina şi spiritul de echipă reprezintă fundamentul unei armate pregătite. Rezerviştii completează structurile active şi contribuie decisiv la consolidarea capacităţii operaţionale a Armatei României", a precizat generalul Vlad.

Rezerviştii din judeţele Sibiu şi Mureş au fost convocaţi pentru exerciţiul MOBEX SB-MS 25, care a început luni şi se va încheia duminică. Aceştia parcurg un program intens de instruire pe durata unei zile, familiarizându-se cu misiunile unităţilor la care sunt arondaţi şi cu tipurile de armament utilizate. De asemenea, participă la ateliere de pregătire pentru acordarea primului ajutor în luptă, decontaminare, comunicaţii şi trageri cu armamentul individual.

Exerciţiile de acest tip se desfăşoară periodic şi au scopul de a verifica completarea cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi de a consolida coeziunea între rezervişti şi militarii activi. Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, următorul MOBEX va fi organizat în Bucureşti şi Ilfov, în luna octombrie.Naţionale.