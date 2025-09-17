Trei sferturi dintre români susțin stagiul militar voluntar - sondaj INSCOP
- Emma Cristescu
- 17 septembrie 2025, 12:09
74,2% dintre români văd cu ochi buni stagiul militar voluntar, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. Studiul, parte din seria BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, a fost efectuat între 1 și 9 septembrie 2025 și include opiniile a 1.103 persoane adulte din întreaga țară, reprezentative din punct de vedere socio-demografic.
74,2% dintre români văd cu ochi buni stagiul militar voluntar
Barometrul Informat.ro – INSCOP Research urmărește să aducă în prim-plan teme de interes național, stimulând dezbateri publice pe subiecte relevante pentru politicile și viitorul României. În acest demers, platforma colaborează cu think-tankuri și instituții academice pentru a asigura credibilitatea și rigurozitatea datelor.
Datele sondajului arată că 74,2% dintre români apreciază pozitiv ideea introducerii stagiului militar voluntar, în timp ce 20,7% au o părere negativă, iar 5,1% nu au răspuns. Comparativ cu iulie 2015, procentul celor care susțineau inițiativa era ușor mai ridicat (79,4%), iar cei cu opinie negativă erau mai puțini (15,1%).
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a subliniat: „Sprijinul populației pentru stagiul militar voluntar este consistent și de lungă durată. Opinile favorabile sunt relativ uniforme în rândul majorității segmentelor sociale, cu excepția persoanelor cu studii primare, unde un procent semnificativ exprimă reticență.”
Opiniile în funcție de vârstă, gen și educație
Susținerea stagiului militar voluntar este ridicată în toate categoriile demografice:
- Vârsta: 76% dintre tinerii până în 30 de ani, 77% între 30 și 44 de ani, 67% între 45 și 59 de ani și 78% peste 60 de ani.
- Genul: 76% dintre bărbați și 72% dintre femei sunt favorabili introducerii stagiului.
- Educația: 60% dintre cei cu studii primare, 76% cu studii medii și 87% cu studii superioare susțin inițiativa.
- Zona de reședință: 74% din locuitorii Bucureștiului, 81% din urbanul mare, 80% din urbanul mic și 68% din mediul rural.
- În ceea ce privește locul de muncă, 81% dintre angajații la stat și 75% dintre cei din privat sunt în favoarea acestei forme de serviciu militar.
Opiniile politice
Sondajul arată că sprijinul pentru stagiul militar voluntar se regăsește și printre votanții partidelor politice:
- 94% dintre votanții PNL
- 87% dintre votanții USR
- 76% dintre votanții PSD
- 68% dintre votanții AUR
În schimb, opiniile negative sunt mai frecvente în rândul votanților AUR (28%) și al persoanelor cu studii primare (33%), în timp ce cei mai puțin reticenți sunt alegătorii PNL (4%) și USR (9%).
Cercetarea s-a realizat prin interviuri telefonice (CATI), cu un eșantion stratificat de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.