Trei sferturi dintre români susțin stagiul militar voluntar - sondaj INSCOP

74,2% dintre români văd cu ochi buni stagiul militar voluntar, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. Studiul, parte din seria BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, a fost efectuat între 1 și 9 septembrie 2025 și include opiniile a 1.103 persoane adulte din întreaga țară, reprezentative din punct de vedere socio-demografic.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research urmărește să aducă în prim-plan teme de interes național, stimulând dezbateri publice pe subiecte relevante pentru politicile și viitorul României. În acest demers, platforma colaborează cu think-tankuri și instituții academice pentru a asigura credibilitatea și rigurozitatea datelor.

Datele sondajului arată că 74,2% dintre români apreciază pozitiv ideea introducerii stagiului militar voluntar, în timp ce 20,7% au o părere negativă, iar 5,1% nu au răspuns. Comparativ cu iulie 2015, procentul celor care susțineau inițiativa era ușor mai ridicat (79,4%), iar cei cu opinie negativă erau mai puțini (15,1%).

Susținerea stagiului militar voluntar este ridicată în toate categoriile demografice:

Vârsta: 76% dintre tinerii până în 30 de ani, 77% între 30 și 44 de ani, 67% între 45 și 59 de ani și 78% peste 60 de ani.

Genul: 76% dintre bărbați și 72% dintre femei sunt favorabili introducerii stagiului.

Educația: 60% dintre cei cu studii primare, 76% cu studii medii și 87% cu studii superioare susțin inițiativa.

Zona de reședință: 74% din locuitorii Bucureștiului, 81% din urbanul mare, 80% din urbanul mic și 68% din mediul rural.

În ceea ce privește locul de muncă, 81% dintre angajații la stat și 75% dintre cei din privat sunt în favoarea acestei forme de serviciu militar.

Sondajul arată că sprijinul pentru stagiul militar voluntar se regăsește și printre votanții partidelor politice:

94% dintre votanții PNL

87% dintre votanții USR

76% dintre votanții PSD

68% dintre votanții AUR

În schimb, opiniile negative sunt mai frecvente în rândul votanților AUR (28%) și al persoanelor cu studii primare (33%), în timp ce cei mai puțin reticenți sunt alegătorii PNL (4%) și USR (9%).

Cercetarea s-a realizat prin interviuri telefonice (CATI), cu un eșantion stratificat de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.