Rezerviștii, chemați la armată de MApN. Cine sunt cei vizați

Ministerul Apărării Naționale a anunțat desfășurarea unui exercițiu de mobilizare în două județe din centrul țării. „Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire”, a transmis MApN printr-un comunicat.

Între 15 și 19 septembrie 2025, în județele Sibiu și Mureș are loc Exercițiul de mobilizare pentru verificarea nivelului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX SB-MS-25. Activitatea este condusă de Ministerul Apărării Naționale, cu participarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Potrivit ministerului, astfel de activități au mai fost organizate în Sibiu și Mureș în 2012, iar la nivel național cele mai recente exerciții de mobilizare au avut loc în luna mai 2025, în Teleorman, Giurgiu și Olt.

„Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, a mai precizat MApN.

În cadrul MOBEX SB-MS-25 este prevăzută și o secvență de instruire. Aceasta se va desfășura miercuri, 17 septembrie, în Poligonul de tragere Poplaca din județul Sibiu și va implica rezerviștii convocați.

Ministerul a explicat că activitățile se înscriu într-un calendar obișnuit și nu au legătură cu evoluțiile de securitate din regiune, inclusiv cu războiul din Ucraina.

Instituția a subliniat importanța informării corecte a publicului. „Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare.”

Ministerul a insistat asupra faptului că exercițiul a fost anunțat din timp tocmai pentru a preveni panica și a combate eventuale campanii de dezinformare.