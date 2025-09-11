Economie Inflația din august 2025 trece de 9%. Scumpiri mari la energie, alimente și servicii







Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 a fost de 9,85% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Majorările cele mai consistente s-au înregistrat în zona mărfurilor nealimentare, unde creșterea a ajuns la 10,48%.

În intervalul august 2024 – august 2025, alimentele s-au scumpit cu 8,92%. Cele mai mari creșteri s-au consemnat la fructele proaspete, unde tarifele au urcat cu 41,73%. În aceeași categorie, conservele din fructe și alte produse pe bază de fructe au avansat cu 27,05%, iar cacao și cafeaua au urcat cu 19,03%.

Și alte produse de consum frecvent au înregistrat creșteri peste media generală: citricele au costat cu 14,79% mai mult, pâinea cu 9,45%, iar uleiul comestibil cu 11,07%. Ouăle s-au scumpit cu 8,74%, iar laptele de vacă cu 9,93%.

La categoria băuturi alcoolice, berea a avut un plus de 7,64%, iar vinul 7,11%. Margarina, consumată frecvent ca alternativă la unt, a crescut și ea cu 9,35% într-un singur an.

Serviciile au înregistrat o creștere medie anuală de 9,85%. Cele mai mari scumpiri s-au raportat la igienă și cosmetică, unde tarifele au avansat cu 19,27%, dar și la transportul feroviar, unde biletele CFR au fost cu 18,59% mai scumpe decât în 2024.

În același timp, serviciile de reparații auto s-au majorat cu 13,78%, iar serviciile poștale cu 12,45%. Masa la restaurant sau o cafea servită în oraș au ajuns să coste cu 12,29% mai mult.

Chiriile au urcat și ele cu 10,55% în ultimul an. Totodată, asistența medicală a crescut cu 13,30%, iar tarifele pentru transportul urban s-au majorat cu 10,93%.

Cele mai mari creșteri de prețuri în zona nealimentară s-au consemnat la energia electrică, unde tariful a urcat cu 65,73%. Evoluția este direct legată de eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor prin O.U.G. nr. 6/2025.

Alte majorări notabile au vizat energia termică (+13,63%), articolele textile tricotate (+8,47%), detergenții (+8,37%) și produsele din tutun (+8,67%). Medicamentele s-au scumpit și ele, dar într-o proporție mai redusă, de 5,25%.

Pe de altă parte, s-au înregistrat și câteva ieftiniri. Zahărul a scăzut cu 2,60%, iar cartofii au fost mai ieftini cu 9,36%. În ceea ce privește serviciile, transportul aerian a avut tarife mai mici cu 7,25%, serviciile de poștă și telecomunicații au coborât cu 0,72%, iar serviciile telefonice cu 1,98%.

Raportat la luna anterioară, prețurile de consum au urcat în august cu 2,10%. Creșterea s-a văzut atât la mărfurile nealimentare (+2,10%), cât și la cele alimentare (+1,63%) și la servicii (+2,87%).

În rândul alimentelor, cele mai mari creșteri lunare au vizat categoria cacao și cafea (+4,65%). Prețul cafelei a avansat cu 3,94%, în timp ce restul alimentelor au consemnat majorări de două-trei procente.

La servicii, transportul aerian a fost mai scump cu 11,02% într-o singură lună. Biletele CFR s-au majorat cu 1,43%, iar chiriile cu 2,35%. Alte servicii au înregistrat creșteri de unu-două procente.

În zona nealimentară, electricitatea a continuat să urce cu 2,56% într-o lună, gazele au crescut cu 0,21%, iar combustibilii cu 3,33%.

INS precizează că, în calculul inflației din august 2025, s-a avut în vedere încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea tarifelor la energie electrică, prevăzută prin O.U.G. nr. 6/2025.