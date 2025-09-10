Economie Europenii și românii sărăcesc, dar vecinii României au creștere record







Venitul real pe cap de locuitor a înregistrat scăderi în majoritatea statelor europene în primul trimestru din 2025, potrivit unei analize prezentate de Euronews Business. „Venitul gospodăriilor este un indicator obiectiv al calității vieții, reflectând nivelul de trai material al populației”, arată OCDE.

Conform datelor, Regatul Unit a avut cea mai mare scădere dintre economiile majore, de 1,3%. Portugalia deține însă recordul negativ, cu o reducere de 4,5% a venitului real pe cap de locuitor.

Venitul disponibil al gospodăriilor reprezintă suma rămasă pentru cheltuieli după plata taxelor și a contribuțiilor sociale. El include salariile, câștigurile din activități independente, pensiile, prestațiile sociale și veniturile din investiții financiare.

Potrivit OCDE, acest indicator este folosit pentru a măsura nivelul real de trai al populației, oferind o imagine mai clară asupra calității vieții decât simpla analiză a PIB-ului.

Din cele 16 state europene analizate, zece au înregistrat scăderi, iar șase creșteri. Ungaria a raportat cel mai bun rezultat, cu o majorare de 1,9%, urmată de Belgia (+1,3%), Danemarca și Italia (+1% fiecare). În Italia, revenirea s-a datorat creșterii remunerațiilor și veniturilor nete din proprietăți.

Pe de altă parte, veniturile reale au scăzut în Marea Britanie (-1,3%) și Germania (-0,4%), efect al inflației și al diminuării puterii de cumpărare. Reduceri au fost consemnate și în Austria (-2,1%), Grecia (-1,9%) și Cehia (-1,5%).

Deși venitul real pe cap de locuitor a scăzut în multe state, PIB-ul real a crescut în majoritatea țărilor UE. Dintre cele 27 de state membre, 20 au raportat evoluții pozitive, în timp ce șapte au avut scăderi, de cele mai multe ori minore. La nivel european, PIB-ul real pe cap de locuitor a urcat cu 0,5%, în timp ce media pentru cele 38 de state membre OCDE a fost de 0,1%.

Irlanda a avut cea mai mare creștere, +7%, datorată investițiilor externe stimulate de regimul fiscal favorabil. Danemarca (-1,4%) și Luxemburg (-1,3%) au consemnat cele mai mari scăderi.

În ceea ce privește cele cinci mari economii ale Europei, valorile trimestriale ale PIB-ului real pe cap de locuitor au fost: Franța +0,1%, Germania +0,2%, Italia +0,3%, Spania +0,2% și Marea Britanie +0,5%.