EVZ Special

Anglia, imperiul contrastelor sociale devastatoare pentru imaginea de mare putere

Anglia, imperiul contrastelor sociale devastatoare pentru imaginea de mare putere
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Anglia, imperiul contrastelor. La polul superior, erau lorzii și marii negustori, în timp ce la bază, erau supușii. Între ei, era o societate divizată

Revista vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 90, augut-septembrie 2025,  oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Anglia secolului XIX - transformări esențiale

Începutul secolului al XIX-lea a fost o perioadă de mari schimbări în Ma­rea Britanie. Există chiar o abordare conform că­reia sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea sunt considerați nașterea „celui de-al doi­lea Imperiu Britanic”. Începutul secolului Nu este un secret faptul că în se­colul al XIX-lea, Marea Britanie a de­venit cea mai eterogenă social, putere a lumii.

La debutul secolului al XIX-lea, Anglia câștiga conflictul continental cu Napoleon. A fost o primă revenire după eșecul pierderii coloniilor americane. Parlamentarismul britanic a făcut din Anglia o monarhie profund constituțională.

Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
CNAIR: Noile tarife și amenzi pentru rovinietă, de luni, 8 septembrie
CNAIR: Noile tarife și amenzi pentru rovinietă, de luni, 8 septembrie

Anglia și provocările sociale

Lorzii și negustorii dominau Anglia. Marile orașe industriale și comerciale primesc dreptul de reprezentare parlamentară în Camera Comunelor. Nu se schimbase nimic de la 1215, de la Magna Charta Libertatum. Muncitorii din periferiile marilor orașe trăiau greu. Cerșetoria era un flagel. Oliver Twist sau David Copperfield ori Tom Jones sunt eroii literari care arată amploarea mizeriei sociale citadine engleze.

Anglia era însă regina mărilor. Cucerirea Indiei a dus la crearea unei aristocrații coloniale. Din Canada, până în Africa de Sud, în India și Oceania, era o societate paralelă. Cei din colonii aspirau la Anglia metropolitană.

Mahatma Gandhi și șocul englez

Mahatma Ghandi a fost ca tânăr în Anglia. Deși plătea hotelul unde stătea ca să studieze Dreptul, nu avea voie în restaurant. I s-a spus că îi deranja pe „albii” care luau prâznul sau cina. Mahatma nu a iertat Anglia pentru afrontul adus. El a decis că non-violența poate răsturna un Imperiu. Și, evident, a reușit.

 

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:20 - Cum ne afectează marijuana organismul
12:06 - Celebrități care au fost la Muntele Athos. Viața lor s-a schimbat
11:55 - CNAIR: Noile tarife și amenzi pentru rovinietă, de luni, 8 septembrie
11:45 - Cum a devenit Lucy Guo, fiica unor imigranți, cea mai tânără miliardară self-made din lume
11:39 - Anglia, imperiul contrastelor sociale devastatoare pentru imaginea de mare putere
11:29 - Merkel și criza care a distrus Germania. Zece ani de la „Wir schaffen das”

Proiecte speciale