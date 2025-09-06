EVZ Special Anglia, imperiul contrastelor sociale devastatoare pentru imaginea de mare putere







Anglia, imperiul contrastelor. La polul superior, erau lorzii și marii negustori, în timp ce la bază, erau supușii. Între ei, era o societate divizată

Începutul secolului al XIX-lea a fost o perioadă de mari schimbări în Ma­rea Britanie. Există chiar o abordare conform că­reia sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea sunt considerați nașterea „celui de-al doi­lea Imperiu Britanic”. Începutul secolului Nu este un secret faptul că în se­colul al XIX-lea, Marea Britanie a de­venit cea mai eterogenă social, putere a lumii.

La debutul secolului al XIX-lea, Anglia câștiga conflictul continental cu Napoleon. A fost o primă revenire după eșecul pierderii coloniilor americane. Parlamentarismul britanic a făcut din Anglia o monarhie profund constituțională.

Lorzii și negustorii dominau Anglia. Marile orașe industriale și comerciale primesc dreptul de reprezentare parlamentară în Camera Comunelor. Nu se schimbase nimic de la 1215, de la Magna Charta Libertatum. Muncitorii din periferiile marilor orașe trăiau greu. Cerșetoria era un flagel. Oliver Twist sau David Copperfield ori Tom Jones sunt eroii literari care arată amploarea mizeriei sociale citadine engleze.

Anglia era însă regina mărilor. Cucerirea Indiei a dus la crearea unei aristocrații coloniale. Din Canada, până în Africa de Sud, în India și Oceania, era o societate paralelă. Cei din colonii aspirau la Anglia metropolitană.

Mahatma Ghandi a fost ca tânăr în Anglia. Deși plătea hotelul unde stătea ca să studieze Dreptul, nu avea voie în restaurant. I s-a spus că îi deranja pe „albii” care luau prâznul sau cina. Mahatma nu a iertat Anglia pentru afrontul adus. El a decis că non-violența poate răsturna un Imperiu. Și, evident, a reușit.

