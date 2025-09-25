Haos pe aeroporturile din Danemarca, din cauza dronelor. Al doilea aeroport închis

Dronele au determinat închiderea Aeroportului Aalborg din Danemarca, miercuri seara, la doar două zile după ce situații similare au perturbat grav traficul pe aeroportul principal din Copenhaga.

Incidentul, confirmat de poliția locală, ridică din nou întrebări despre securitatea infrastructurii aeriene europene și posibile legături cu activități externe suspecte.

„Este prea devreme să spunem cine se află în spatele acestor manevre, dar riscul este evident”, a declarat un oficial al poliției daneze.

Potrivit Poliției Naționale, dronele observate miercuri noapte în spațiul aerian al aeroportului Aalborg au urmat un tipar asemănător celor care, la începutul săptămânii, au paralizat pentru patru ore zborurile de pe aeroportul din Copenhaga.

Evenimentul are o relevanță suplimentară, deoarece Aalborg este utilizat și ca bază militară, ceea ce a determinat implicarea forțelor armate daneze.

Poliția din Jutlanda de Nord a transmis că „mai multe drone” au fost vizibile cu luminile aprinse în apropierea aeroportului, prima semnalare având loc la ora 21:44, miercuri.

Până la momentul conferinței de presă de la ora 00:05, dronele se aflau încă în spațiul aerian interzis.

„Nu putem preciza încă tipul acestor drone și nici dacă sunt identice cu cele observate la Copenhaga”, au precizat autoritățile.

Eurocontrol, organismul european responsabil de siguranța traficului aerian, a anunțat că aterizările și decolările de pe Aeroportul Aalborg vor fi „zero” până la ora 04:00 GMT de joi.

În urma incidentului, trei zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi. Poliția a subliniat că „nu există pericol direct pentru pasageri sau locuitorii din zonă”, dar investigațiile continuă.

Evenimentul survine la doar două zile după ce autoritățile daneze au numit incidentul de la Copenhaga „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice din ultimii ani”.

Premierul Danemarcei a declarat marți că situația este „profund îngrijorătoare” și se înscrie într-un șir mai larg de perturbări atribuite unor posibile interese rusești.

La rândul său, ministrul norvegian de externe a confirmat miercuri că există un schimb constant de informații între Oslo și Copenhaga, dar a menționat că „nu s-a stabilit încă o conexiune clară între cazuri”.

Seria de incidente cu drone pune presiune asupra autorităților europene să găsească rapid soluții pentru protejarea spațiului aerian.

„Este o provocare directă la adresa siguranței europene”, a explicat un expert în securitate aeriană, subliniind că astfel de acțiuni „testează răspunsul și coordonarea statelor membre NATO”.

Pe lângă efectele imediate asupra traficului aerian și a pasagerilor afectați, incidentele pot avea consecințe economice semnificative, de la pierderi pentru companiile aeriene la creșterea costurilor de securitate.

Mai mult, faptul că unul dintre aeroporturile vizate are și rol militar amplifică suspiciunile legate de un posibil interes strategic.