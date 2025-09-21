Estonia cere intervenția ONU. Provocarea rusă stârnește tensiuni

Trei avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie, timp de aproape douăsprezece minute, provocând prima solicitare oficială a Estoniei pentru o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Incidentul a implicat MiG-31BM, capabile să transporte rachete hipersonice Kinzhal, și a declanșat consultări imediate între aliații NATO.

Pentru Estonia, cea mai mică țară de frontieră NATO, evenimentul subliniază atât vulnerabilitatea sa, cât și tensiunile crescânde în regiunea Mării Baltice.

Ministrul de externe Margus Tsahkna a afirmat că:

„Pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de 12 minute – violând integritatea noastră teritorială și Carta ONU. Prin această acțiune, Rusia subminează principii esențiale pentru securitatea tuturor statelor membre ONU. Este crucial ca astfel de acte să fie abordate chiar în cadrul Consiliului de Securitate, mai ales când vin de la un membru permanent.”

Interceptoarele rusești au intrat fără plan de zbor, transpondere sau contact radio. Italienii F-35, staționați la baza aeriană Ämari în cadrul misiunii NATO de patrulare aeriană în statele baltice, i-au escortat în afara spațiului estonian, după ce Finlanda a realizat primul intercept.

Prim-ministrul Kristen Michal a convocat cabinetul de securitate și a invocat articolul 4 al NATO: „Astfel de încălcări sunt complet inacceptabile, iar răspunsul NATO la orice provocare trebuie să fie unit și puternic.”

Kalev Stoicescu, președintele comisiei de apărare a parlamentului, a descris incidentul drept o „provocare îndrăzneață” menită să testeze pregătirea NATO.

Eerik-Niiles Kross, parlamentar și expert în securitate, a explicat că escaladarea implică mai întâi avertismente radio și escortă vizuală, iar forța letală este ultima soluție:

„Ca națiune, nu putem tolera aeronave dintr-un stat agresor intrând în spațiul nostru aerian.”

Incidentul a stârnit reacții imediate la nivel global. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că „ar putea exista mari probleme”.

Ursula von der Leyen a subliniat că „președintele Putin escaladează, iar Europa va menține presiunea economică prin sancțiuni.”

Emmanuel Macron a calificat acțiunea drept „pas într-un șir de provocări și comportamente iresponsabile”, iar Kaja Kallas a numit-o „o provocare extrem de periculoasă.”

Pentru NATO, evenimentul este un test al unității și rapidității răspunsului colectiv, iar pentru Estonia, o confirmare a dependenței de apărarea aliată. În acest context, oficialii subliniază că „întrebarea nu este dacă Rusia va încerca din nou – ci cum vom răspunde.”

Aceasta a fost a patra încălcare a spațiului aerian estonian în 2025, dar prima care implică trei avioane supersonice simultan.

Anterior, intrările neautorizate au implicat Su-35, Il-76, Mi-8 și o navă a grănicerilor ruși în apele teritoriale estoniene.

Oficialii estonieni consideră că aceste provocări fac parte dintr-un „pattern” de escaladare regională de către Rusia.

Tsahkna a completat:

„Doar printr-un răspuns internațional coordonat putem transmite mesajul că astfel de acțiuni sunt inacceptabile pentru orice stat membru ONU, indiferent de statutul său.”

Pentru Estonia, observarea avioanelor rusești timp de aproape douăsprezece minute deasupra propriului teritoriu a fost atât un avertisment, cât și un test al rezilienței și al pregătirii NATO.