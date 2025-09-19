Estonia va cere NATO activarea articolului 4 după incidentul aerian cu Rusia

Estonia a solicitat oficial consultări ale aliaților NATO în baza articolului 4 din Tratatul Alianței, ca urmare a încălcării spațiului său aerian de trei avioane de vânătoare rusești MiG-31, a anunțat prim-ministrul estonian Kristen Michal, pe platforma X. El a confirmat că aeronavele au fost interceptate de avioane NATO și au fost ulterior „forțate să fugă”. „O astfel de încălcare este total inacceptabilă”, a declarat Michal.

Este a noua activare a articolului 4 în istoria alianței și a doua într-o singură săptămână. Procedura stipulează că „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Săptămâna trecută, articolul 4 a fost invocat de Polonia după incursiunea dronelor rusești în spațiul său aerian, iar anterior, în 2022, de un grup de țări după invazia Rusiei în Ucraina.

The Guardian notează că Estonia consideră incidentul drept o amenințare directă la adresa securității sale și a preocupărilor regionale legate de poziția agresivă a Rusiei.

Incidentul a fost condamnat de aliați, inclusiv de România. Ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a remarcat că situația „este încă o dovadă clară că operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) era de multă vreme necesară”. Ea a adăugat: „Granița NATO din nord-est este testată din motive întemeiate. Trebuie să fim serioși.”

În mod curios, ministrul lituanian a făcut referire și la un incident din 2015, când forțele aeriene turce au doborât un avion rus care intrase în spațiul aerian turc: „PS. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecție”, a mai afirmat Dovilė Šakalienė.

Cartierul General Suprem al Comandamentului Aliat pentru Operații (SHAPE) din Belgia a confirmat că cele trei MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian și a precizat: „Acesta nu este tipul de comportament la care ne-am aștepta din partea unei forțe aeriene profesioniste”.

NATO a mobilizat avioane F-35 italiene staționate în Estonia, iar Suedia și Finlanda și-au activat propriile avioane de reacție rapidă. „Comandamentul Aerian Aliat al NATO a menținut o imagine aeriană consolidată și o coordonare strânsă cu aliații pe tot parcursul răspunsului”, se arată în comunicatul SHAPE.

Eastern Sentry, potrivit NATO, integrează apărarea aeriană și terestră și conectează mai eficient activitățile existente, cum ar fi poliția aeriană, într-o poziție defensivă mai coerentă. „Acest lucru a fost demonstrat astăzi”, se precizează în comunicat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat pe X că a discutat cu premierul estonian și a afirmat: „Răspunsul NATO în cadrul Eastern Sentry a fost rapid și decisiv”.