Ministerul Apărării, informații despre drona care a intrat în România: A orbitat 50 de minute

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă de tip Geran, utilizată de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, a transmis instituția într-un comunicat oficial publicat duminică pe mapn.ro.

Potrivit ministerului, incidentul s-a produs pe 13 septembrie, la ora 18.05, când două aeronave de luptă F-16 aflate în misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei au interceptat aparatul. „Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, au precizat oficialii MApN.

Reprezentanții ministerului au adăugat că aeronavele au avut contact intermitent cu drona, atât vizual, cât și radar, menținând urmărirea acesteia pe tot parcursul deplasării.

În sprijinul avioanelor românești au venit și partenerii germani dislocați la Mihail Kogălniceanu, care au intervenit cu două aeronave Eurofighter Typhoon. Acestea au monitorizat zona până la ora 21.30, potrivit aceleiași surse oficiale.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre”, se arată în comunicat.

Conducerea ministerului a precizat că astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele internaționale și afectează nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice.

„România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare”, a precizat instituția.