Armata şi aliaţii NATO pot doborî drone în spaţiul aerian. Echipamente suplimentare pentru România

Armata şi aliaţii NATO pot doborî drone în spaţiul aerian. Echipamente suplimentare pentru România
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că Armata Română şi aliaţii care asigură poliţia aeriană în România pot doborî drone care pătrund în spaţiul aerian naţional.

Legea 73/2025 permite doborârea dronelor

Moşteanu a precizat că această competenţă este prevăzută în Legea 73/2025, adoptată în primăvară. „Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea şi astăzi şi o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a scris ministrul pe Facebook.

El a explicat că normele şi procedurile care stabilesc lanţul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost elaborate în timpul verii şi se află în prezent pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Acestea urmează să fie aprobate în prima şedinţă CSAT:

„Până atunci, aprobarea o dă, ca şi până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanţul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar. Rusia ne-a provocat şi o să continue să ne provoace şi să ne testeze reacţia. Răspunsul nostru şi al aliaţilor va fi ferm de fiecare dată”.

Ionuț Moșteanu: România urmează să primească echipamente suplimentare

Ministrul Apărării a menţionat şi iniţiativa Eastern Sentry, anunţată vineri de NATO, prin care vor fi consolidate capacităţile defensive pe întreg Flancul Estic. România urmează să primească echipamente suplimentare, detalii fiind aşteptate în săptămânile următoare.

„Aliaţii sunt alături de noi, însă e important să descurajăm şi singuri astfel de provocări. Iar pentru asta, prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacităţile noastre de apărare”, a adăugat oficialul.

Aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au monitoriza situaţia aeriană la graniţa cu Ucraina

Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă, la ora 18:05, pentru a monitoriza situaţia aeriană la graniţa cu Ucraina, pe fondul unor atacuri ruseşti asupra infrastructurii de la Dunăre.

La ora 18:23, piloţii au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Potrivit MApN, drona nu a survolat zone locuite şi nu a prezentat un pericol iminent pentru populaţie. Totuşi, locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi prin mesaje RO-ALERT

